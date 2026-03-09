Sénégal: PETROSEN dément toute pénurie de gaz et de carburant

Dakar — PETROSEN a formellement démenti, dimanche, toute pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil, tout en condamnant des fausses informations diffusées ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie faisant état d'un telle situation.

"Un faux communiqué, largement diffusé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie" a annoncé "à tort une prétendue pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil au Sénégal que l'entreprise aurait diffusé", informe la compagnie pétrolière sénégalaise dans un communiqué.

Face à cette rumeur, "la direction générale [de PETROSEN] tient à démentir formellement et sans équivoque ces informations insidieuses, infondées, susceptibles de semer le doute et la confusion".

Elle informe notamment le public, ses partenaires et l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, qu'à ce jour, "aucune perturbation de l'approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n'est signalée".

"Le dispositif national d'importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur", ajoute PETROSEN dans son communiqué.

L'entreprise publique annonce par ailleurs qu'elle se réserve le droit d'engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de semer la confusion et de porter atteinte à la tranquillité publique.

Mercredi, lors du dernier Conseil des ministres le gouvernement sénégalais a déclaré avoir pris des mesures en vue de "prévenir la spéculation tarifaire" des produits pétroliers à cause de la crise qui sévit au Moyen orient.

Le Sénégal a décidé, pour prévenir les difficultés économiques susceptibles de survenir à cause de la guerre au Moyen-Orient, de "protéger les flux essentiels" et de "prévenir la spéculation" tarifaire des produits de consommation, selon le communiqué du dernier Conseil des ministres.

Le texte reçu de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, fait état de "mesures préventives de protection macroéconomique, énergétique, logistique et sociale" à prendre.

"Face à notre vulnérabilité, la doctrine pour le Sénégal consiste à protéger les flux essentiels, à cibler le soutien public, à prévenir la spéculation et à centraliser les arbitrages", note le texte.

"C'est pourquoi le Premier ministre a décidé de mettre en place, sous la supervision de la Primature, un dispositif de pilotage de cette crise", déclare ce communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute qu'une matrice hiérarchisée de décisions a été élaborée". Et "des situations consolidées seront dressées à l'attention du chef de l'État" afin de prévenir les difficultés économiques susceptibles de découler de l'invasion de l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël.