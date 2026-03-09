Sénégal: Produits pétroliers - Petrosen dément toute pénurie imminente au pays

8 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

La société pétrolière du Sénégal (Petrosen) a formellement démenti dimanche les informations faisant état d'une prétendue pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil au Sénégal dûe à la crise sécuritaire au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, la Direction générale de l'entreprise indique qu'un « faux communiqué », largement relayé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie, annonce à tort une rupture prochaine de l'approvisionnement en produits pétroliers dans le pays.

La société nationale affirme que ces informations sont « insidieuses et infondées », précisant qu'elles sont susceptibles de semer « le doute et la confusion » au sein de l'opinion.

Selon Petrosen, aucune perturbation de l'approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n'est signalée à ce jour. L'entreprise assure que le dispositif d'importation, de stockage et de distribution fonctionne normalement, en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur.

La société appelle ainsi le public à la vigilance et invite les citoyens à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication de l'entreprise et du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal pour toute information relative à l'approvisionnement en produits pétroliers.

La société a enfin prévenu qu'elle se réserve le droit d'engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte à la tranquillité publique.

