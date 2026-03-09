Madagascar: Gen Y et Z « Officielles » - Un appel à la démission du Premier ministre

9 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Une attaque frontale. C'est que les membres des organisations se désignant comme Gen Y et Gen Z « officielles » ont engagé contre Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, et des ministres qu'ils qualifient de « défaillants. » Dans une déclaration faite devant la presse, samedi, à la salle de conférence du stade Barea, Mahamasina, elles appellent à la démission du locataire de Mahazoarivo, ou bien « à la dissolution du gouvernement ».

Les deux organisations affirment que le chef du gouvernement « n'assume pas pleinement ses fonctions en tant que chef de l'administration », en ajoutant : « il apparaît également que plusieurs ministres ne maîtrisent pas leurs responsabilités (...). » Elles ajoutent, « qu'en principe, le Premier ministre ne devrait pas rester plus de 72 heures à son poste », brandissant le risque pour le pays de « sombrer dans le désordre ».

La formule classique, selon laquelle des responsables de l'ancienne administration étatique sont toujours dans les rouages du pouvoir, a été reprise dans les arguments de la Gen Y et de la Gen Z « officielle. » Elles scandent ainsi qu'outre l'arrêt du délestage et la lutte contre la corruption, « le départ d'Andry Rajoelina et sa clique» a été revendiqué durant les manifestations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, certains s'interrogent sur la crédibilité et la légitimité de la Gen Y et de la Gen Z « officielle. » Par ailleurs, le fait qu'elles aient aisément accès à la salle de conférence du stade Barea, un lieu rattaché à une entité publique, à chacune de leurs activités intrigue. Surtout qu'il était question d'une fronde contre le gouvernement. Il s'agit probablement de la traduction en acte du respect de la liberté d'opinion et d'expression.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.