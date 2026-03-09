Madagascar: Gen Y et Z « Officielles » - Un appel à la démission du Premier ministre

Une attaque frontale. C'est que les membres des organisations se désignant comme Gen Y et Gen Z « officielles » ont engagé contre Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, et des ministres qu'ils qualifient de « défaillants. » Dans une déclaration faite devant la presse, samedi, à la salle de conférence du stade Barea, Mahamasina, elles appellent à la démission du locataire de Mahazoarivo, ou bien « à la dissolution du gouvernement ».

Les deux organisations affirment que le chef du gouvernement « n'assume pas pleinement ses fonctions en tant que chef de l'administration », en ajoutant : « il apparaît également que plusieurs ministres ne maîtrisent pas leurs responsabilités (...). » Elles ajoutent, « qu'en principe, le Premier ministre ne devrait pas rester plus de 72 heures à son poste », brandissant le risque pour le pays de « sombrer dans le désordre ».

La formule classique, selon laquelle des responsables de l'ancienne administration étatique sont toujours dans les rouages du pouvoir, a été reprise dans les arguments de la Gen Y et de la Gen Z « officielle. » Elles scandent ainsi qu'outre l'arrêt du délestage et la lutte contre la corruption, « le départ d'Andry Rajoelina et sa clique» a été revendiqué durant les manifestations.

Toutefois, certains s'interrogent sur la crédibilité et la légitimité de la Gen Y et de la Gen Z « officielle. » Par ailleurs, le fait qu'elles aient aisément accès à la salle de conférence du stade Barea, un lieu rattaché à une entité publique, à chacune de leurs activités intrigue. Surtout qu'il était question d'une fronde contre le gouvernement. Il s'agit probablement de la traduction en acte du respect de la liberté d'opinion et d'expression.