Congo-Kinshasa: Les forces de sécurité déployées après l'attaque de miliciens armés au parc de l'Upemba à Mitwaba

Les forces de sécurité ont été déployées samedi 7 mars, après l'attaque de miliciens armés au parc de l'Upemba à Mitwaba, dans le Haut-Katanga, afin de renforcer la sécurité. Les autorités tentent de rassurer la population après l'attaque meurtrière survenue mardi dernier.

L'annonce a été faite par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula, qui s'est rendu samedi sur place pour évaluer les dégâts causés par l'attaque menée par ces miliciens contre le poste de Lusinga, quartier général du parc.

Cette attaque a coûté la vie à cinq membres du personnel du parc, selon le gouverneur.

Des renforts militaires pour sécuriser la zone

Lors de sa visite, le gouverneur intérimaire a assuré que la situation est désormais sous contrôle grâce au déploiement des militaires dans la zone.

« Au niveau de la base du parc Upemba, la situation est sous contrôle. Nous voulons rassurer la population que nos forces de l'ordre sont là et travaillent comme il se doit. Nous pourchassons ces assaillants jusqu'à leur dernier retranchement », a déclaré Martin Mazembe.

Il a également appelé la population de Mitwaba à collaborer avec les forces de sécurité afin de faciliter les opérations visant à rétablir la paix dans cette région.

Des tensions persistantes dans la zone

Malgré ces assurances, la situation sécuritaire reste fragile dans certaines localités du territoire. Des sources locales rapportent en effet que des échanges de tirs ont opposé le 6 mars des miliciens et les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) au village de Nkonga.

L'autorité provinciale affirme toutefois poursuivre les opérations de traque contre les groupes armés afin de sécuriser durablement le parc de l'Upemba et ses environs, tout en protégeant les populations locales.