Congo-Kinshasa: L'opération sécuritaire dans le parc national de l'Upemba a permis de libérer six otages étrangers

Les autorités de la République démocratique du Congo renforcent le dispositif de sécurité du Parc national de l'Upemba, dans la province du Haut-Katanga. Le commandement du Corps pour la protection des parcs nationaux a mené une opération de ratissage qui s'est terminée, vendredi 6 mars, par la libération de six étrangers des mains de miliciens. Les autorités avaient lancé l'initiative après une attaque le 2 mars, attribuée à des miliciens Maï-Maï, et lors de laquelle cinq agents ont été tués.

Dans le communiqué publié vendredi 6 mars, le général-major Albert Massi Bamba, commandant du Corps pour la protection des parcs nationaux (CorPPN), indique que « toutes les personnes secourues sont saines et sauves, les blessés ont été rapidement pris en charge ».

Les autorités précisent que « six otages retenus par les assaillants » ont été libérés sans incident majeur. Il s'agit de deux Français, un Américain, un Belge, un Allemand et un Britannique. Toutes ces personnes travaillent pour le parc national de l'Upemba, dans le sud de la RDC.

À la suite de l'attaque du 2 mars, dans laquelle cinq agents - un éco-garde et quatre civils - ont perdu la vie, le CorPPN précise qu'une mission d'évaluation, en collaboration avec l'armée, va être déployée. Le général-major Albert Massi Bamba indique que l'objectif est de protéger le personnel et les populations riveraines et de préserver le patrimoine unique de ce parc notamment des zèbres, des éléphants et les derniers buffles du Katanga.