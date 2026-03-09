Sénégal: Prétendue pénurie imminente de Gaz, d'essence et de gasoil - Petrosen démentit catégoriquement cette information infondée

PETROSEN
PETROSEN prévoit un investissement de 100 millions de dollars pour 2026
9 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) informe le public, ses partenaires et l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie qu'un faux communiqué, largement diffusé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie, annonce à tort une prétendue pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil au Sénégal que l'entreprise aurait diffusé.

Dans un communiqué de presse, la Direction générale de Petrosen tient à «démentir formellement et sans équivoque ces informations insidieuses, infondées, susceptibles de semer le doute et la confusion ».

À ce jour, soutient la société nationale, aucune perturbation de l'approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n'est signalée. Petrosen souligne que le dispositif national d'importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur.

Petrosen appelle le public à la vigilance et invite chacun à se référer exclusivement aux canaux de communication officiels de l'entreprise et du Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines pour toute information relative à l'approvisionnement en produits pétroliers. Petrosen se réserve le droit d'engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de semer la confusion et de porter atteinte à la tranquillité publique.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.