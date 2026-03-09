La Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) informe le public, ses partenaires et l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie qu'un faux communiqué, largement diffusé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie, annonce à tort une prétendue pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil au Sénégal que l'entreprise aurait diffusé.

Dans un communiqué de presse, la Direction générale de Petrosen tient à «démentir formellement et sans équivoque ces informations insidieuses, infondées, susceptibles de semer le doute et la confusion ».

À ce jour, soutient la société nationale, aucune perturbation de l'approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n'est signalée. Petrosen souligne que le dispositif national d'importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur.

Petrosen appelle le public à la vigilance et invite chacun à se référer exclusivement aux canaux de communication officiels de l'entreprise et du Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines pour toute information relative à l'approvisionnement en produits pétroliers. Petrosen se réserve le droit d'engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de semer la confusion et de porter atteinte à la tranquillité publique.