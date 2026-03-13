Afrique de l'Ouest: Des tirs de sommation à la frontière entre la Guinée et le Liberia

Des tirs de sommation ont eu lieu mercredi matin 11 mars à la frontière entre la Guinée et le Liberia, dans la localité de Kiéssènèye, près de la ville de Guéckédou. Des tirs de sommation suite à de vives tensions sur le tracé de la frontière. Les deux pays revendiquent leur souveraineté sur une même portion de territoire. La situation semble s'être calmée. La responsabilité de cet incident demeure floue.

Selon une source locale libérienne, plusieurs tirs ont été effectués par l'armée guinéenne en direction de civils libériens rassemblés près du fleuve Makona. Des tirs qui auraient fait un blessé, transporté à l'hôpital JFK de Monrovia.

Une version de l'incident, réfutée par plusieurs sources guinéennes présentes sur place ce mercredi au moment des tirs. Selon elles, les coups de fusil venaient bel et bien du côté libérien, alors que les forces de l'ordre guinéennes tentaient de maintenir le calme dans la zone.

Ces tirs sont la suite de tensions grandissantes à la frontière commune, où une partie du territoire, côté libérien du fleuve, est disputée.

Des soldats guinéens auraient traversé la frontière pour tenter de hisser leur drapeau, nous explique-t-on au Liberia.

Nos sources guinéennes affirment de leur côté que mardi, ce sont des civils libériens qui ont amené leur propre bagnère à quelques mètres de celle de la Guinée dans l'intention de revendiquer cette partie du territoire.

Pris à partie, les soldats guinéens auraient quitté la zone.

Contactées, les autorités guinéennes n'ont pas donné suite pour le moment. Côté libérien, le ministère de l'Information confirme dans un communiqué vouloir régler cet incident de manière diplomatique.