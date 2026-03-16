Afrique de l'Ouest: Tensions frontalières - Un sommet tripartite à Conakry pour désamorcer la crise

Sommet lundi à Conakry sur les tensions aux frontières du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée

Les présidents Mamadi Doumbouya de la Guinée, Joseph Boakai du Libéria et Julius Maada Bio de la Sierra Leone se réunissent ce lundi 16 mars à Conakry dans le cadre d’un sommet consacré aux tensions frontalières entre ces trois pays voisins d’Afrique de l’Ouest.

Selon des informations relayées par le média Guineenews, cette rencontre de haut niveau se tient sous l’égide de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans un contexte marqué par une recrudescence d’incidents dans certaines zones frontalières.

Des tensions ravivées autour des frontières

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Les différends territoriaux dans cette partie de la région ne datent pas d’hier. Toutefois, ces derniers mois, plusieurs incidents ont contribué à raviver les tensions entre les pays concernés.

Selon la même source, des frictions ont notamment été signalées en 2025 entre les forces de sécurité de la Guinée et celles de la Sierra Leone.

Par ailleurs, des désaccords sont également apparus entre la Guinée et le Libéria autour de certaines zones frontalières où se posent des questions liées à la délimitation territoriale et à l’exploitation de ressources minières.

Ces épisodes ont suscité des inquiétudes quant à une possible escalade susceptible d’affecter la stabilité régionale.

Une médiation régionale pour favoriser le dialogue

Face à ces tensions, la CEDEAO a pris l’initiative de faciliter le dialogue entre les trois pays. L’objectif de ce sommet est de créer un cadre de discussion direct afin d’éviter toute détérioration de la situation et d’encourager une solution diplomatique.

Dans cette dynamique, le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, participe à la rencontre en tant que facilitateur et témoin. Sa présence vise à soutenir les efforts de médiation et à renforcer la crédibilité du processus de dialogue engagé entre les parties.

Vers un accord pour apaiser les tensions

Les discussions devraient porter principalement sur la clarification des frontières, la gestion concertée des ressources naturelles partagées et la mise en place de mécanismes de coopération sécuritaire dans les zones concernées.

Toujours selon les informations relayées par Guineenews, les dirigeants espèrent parvenir à un accord-cadre susceptible de désamorcer les tensions et de renforcer la confiance entre les trois pays.

Au-delà de la résolution immédiate des différends, cette rencontre est perçue comme une opportunité de consolider la stabilité dans cette partie stratégique de l’Afrique de l’Ouest.

La réussite du sommet dépendra toutefois de la capacité des dirigeants à privilégier le dialogue et à traduire leurs engagements en actions concrètes.