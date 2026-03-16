Afrique: Afreximbank lance la saison 2 de la série documentaire « Impact Stories »

La Banque africaine d’exportation-importation (Afreximbank) est heureuse de lancer la deuxième saison de sa série documentaire, Impact Stories. S’appuyant sur le succès de la saison inaugurale, la nouvelle collection de six films élargit la portée géographique de la série pour capturer la présence croissante de la Banque à travers l’Afrique mondiale, avec des histoires des Caraïbes et d’Afrique.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé le lancement de la deuxième saison de sa série documentaire « Impact Stories », une production qui met en lumière les effets concrets de ses investissements à travers l’Afrique et sa diaspora.

Après le succès de la première saison, cette nouvelle série composée de six épisodes élargit son champ géographique pour inclure des projets situés non seulement en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes. Produite par Afreximbank en partenariat avec Create, le studio de contenus de marque de CNN International Commercial, la série emmène les spectateurs au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et à Grenade.

L’objectif de « Impact Stories » est de montrer comment les investissements stratégiques contribuent à transformer les économies et les communautés. Au-delà des chiffres et des financements, la série s’intéresse aux histoires humaines et aux initiatives qui participent au développement du continent et au renforcement des liens économiques au sein de la « Global Africa ».

Parmi les projets présentés figure l’extension du Silversands Resort à Grenade, symbole du renforcement de la coopération entre l’Afrique et les Caraïbes, ainsi que le développement de la raffinerie Dangote à Lagos, l’un des projets industriels les plus ambitieux du continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La série met également en avant le projet Geometric Power à Aba, au Nigeria, qui contribue à relancer l’activité d’un important pôle industriel grâce à un approvisionnement fiable en électricité. Au Ghana, un autre épisode suit le parcours du cacao, de la production agricole jusqu’aux marchés internationaux, à travers le partenariat entre Afreximbank et l’entreprise Plot Enterprise.

« Ces films sont bien plus que des récits d’investissement. Ils illustrent des partenariats et des progrès qui témoignent de notre engagement en faveur de l’indépendance économique et de l’intégration du continent », a déclaré Anne Ezeh, directrice de la communication et des événements d’Afreximbank.

La série s’intéresse également à l’essor de l’économie créative africaine. Un épisode est consacré à la marque de mode ghanéenne Boyedoe, accompagnée par le programme Creative Africa Nexus (CANEX) d’Afreximbank dans sa préparation pour la Paris Fashion Week.

Enfin, le dernier épisode met en lumière la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, illustrant l’impact des investissements dans les infrastructures nationales sur les activités culturelles, sportives et économiques.

Pour Martin Laing, directeur principal de la production et producteur exécutif mondial au Create Brand Studio de CNN International Commercial, la série vise avant tout à raconter « des histoires humaines fortes » tout en montrant l’impact réel des initiatives de la banque à travers l’Afrique et sa diaspora.

Les six nouveaux épisodes ont été lancés le 12 mars sur Afreximbank TV constituant « un puissant témoignage du mandat d’Afreximbank consistant à financer et promouvoir le commerce ». Ils feront également l’objet d’une promotion sur CNN.com ainsi que dans une campagne télévisée diffusée sur CNNInternational.