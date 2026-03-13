La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est ravie de lancer la deuxième saison de sa série documentaire impact Stories (Histoires d'impact). Fort du succès de la première saison, ce nouveau coffret de six films élargit la portée géographique de la série afin de refléter l'empreinte croissante de la Banque à travers l'Afrique, en présentant des récits provenant des Caraïbes et d'Afrique.

Produite par Afreximbank en partenariat avec Create, le studio de contenu de marque de CNN International commercial, la saison 2 emmène les spectateurs à Grenade, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. La série met en lumière les résultats considérables des investissements stratégiques, allant au-delà des aspects financiers pour montrer la transformation humaine et économique qui s'opère à travers le continent et sa diaspora. Chaque épisode jette un regard intime sur les projets et partenariats phares qui stimulent l'esprit d'entreprise, construisent des infrastructures essentielles et favorisent une nouvelle ère de prospérité.

À travers des récits qui mettent en évidence l'ampleur et l'impact des interventions d'Afreximbank, de l'extension du Silversands Resort à la Grenade, projet phare d'une coopération approfondie entre l'Afrique et les Caraïbes, au développement de la raffinerie Dangote à Lagos, les films illustrent l'ampleur des ambitions qui animent l'avenir économique de l'Afrique. Le public sera transporté à Aba, au Nigeria, pour voir comment le projet Geometric Power revitalise un centre industriel historique avec une électricité fiable, et au Ghana, où la série suit le parcours du cacao de la ferme au marché mondial grâce au partenariat de la Banque avec Plot Enterprise.

La série célèbre également l'essor de l'économie créative africaine, en mettant en avant la marque de mode ghanéenne Boyedoe qui se prépare à faire ses débuts sur la scène mondiale lors de la Fashion Week (Semaine de la mode) de Paris, avec le soutien du programme Creative Africa Nexus (CANEX) d'Afreximbank. Le dernier épisode explore la rénovation de l'emblématique stade Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan, et montre comment les investissements dans les infrastructures nationales apportent des avantages culturels et économiques considérables aux communautés locales.

Mme Anne EZEH, Directrice de la Communication et des Evénements d'Afreximbank, a souligné le rôle de la série dans la documentation de la mission et de l'impact de la Banque : « Ces films sont bien plus que des récits sur des investissements et des projets ; ils reflètent les partenariats et les progrès, démontrant notre engagement indéfectible à promouvoir l'indépendance économique. En mettant en avant les entrepreneurs, les communautés et les économies nationales avec lesquels nous travaillons en partenariat, nous partageons notre vision d'une Afrique mondiale prospère et intégrée. Cette vitrine est essentielle, dans la mesure où elle démontre que les fondements d'une plus grande intégration économique sont déjà en place ou en cours de construction, incitant les entreprises et les régions à accélérer le commerce intra-africain et encourageant les entrepreneurs à forger des collaborations transfrontalières qui stimulent le développement dans leur pays et à l'étranger ».

Martin Laing, Directeur principal de la Production et Producteur exécutif mondial au Create Brand Studio de CNN International commercial, a déclaré :« Ce fut un réel privilège de travailler main dans la main avec Afreximbank et l'incroyable équipe de la Banque en tant que co--producteurs d'impact Stories pour la deuxième saison. Ensemble, nous avons créé une série documentaire YouTube captivante, axée sur le public, qui raconte des histoires humaines fortes et met en lumière l'impact réel de leurs initiatives à travers l'Afrique, sa diaspora mondiale et au-delà. Nous sommes extrêmement fiers de collaborer à une série véritablement internationale qui place l'humain au coeur du récit et qui crée un lien profond avec les publics du monde entier ».

Les six nouveaux épisodes, diffusés sur Afreximbank TV à partir du 12 mars, témoignent avec force de la mission d'Afreximbank consistant à financer et à promouvoir le commerce. Ils illustrent également comment des investissements stratégiques transforment les opportunités en prospérité concrète pour les entreprises et les communautés d'Afrique et des Caraïbes. La série bénéficiera d'une promotion percutante sur CNN.com et d'une campagne télévisée de longue durée sur CNN International.