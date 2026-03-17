Tunisie: Flottille Soumoud - Quatre dirigeants écroués pour soupçons financiers

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis aujourd'hui, lundi 16 mars 2026, des ordres de mise en détention à l'encontre de quatre membres de l'organe dirigeant de la Flottille Soumoud tunisienne : Wael Naouar, Nabil Channoufi, Amine Bennour et Ghassan Henchiri.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, l'affaire concerne des soupçons de constitution d'un réseau en vue de blanchiment d'argent.

Rappelons que le ministère public du pôle judiciaire financier avait précédemment ordonné la garde à vue de six membres de l'équipe dirigeante de la Flottille Soumoud dans le cadre d'une enquête sur des flux financiers suspects dont l'origine reste non clarifiée.

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