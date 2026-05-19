Tunisie: Six Tunisiens détenus après l'interception de la flottille Soumoud vers Gaza

Tunis — Le comité tunisien de la Flottille Soumoud a annoncé, lundi soir, que six Tunisiens participant à la flottille mondiale Soumoud pour briser le blocus de Gaza ont été interpellés par les forces de l'entité sioniste, aux côtés d'autres activistes de différentes nationalités.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le comité tunisien a indiqué que les navires de la flottille ont été "interceptés et pris d'assaut au large de la mer."

L'opération a visé, selon la même source, 39 navires qui se dirigeaient vers la bande de Gaza dans le cadre d'une initiative de solidarité visant à lever le blocus imposé à l'enclave palestinienne.

Le Comité tunisien a révélé l'identité des Tunisiens détenus. Il s'agit de : Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen et Jihen Haj Mbarek.

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Tout en qualifiant cette interception "d'agression sioniste", le comité tunisien réaffirme son attachement à la poursuite des actions de soutien à la cause palestinienne et à la revendication de la levée du blocus sur Gaza, pressant les autorités tunisiennes d'intervenir afin d'assurer la libération des six ressortissants tunisiens détenus.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation internationale lancée par des réseaux et des organisations de soutien à la cause palestinienne, qui acheminent depuis plusieurs années des convois et des flottilles à destination de la bande de Gaza pour alerter l'opinion publique mondiale sur la situation humanitaire dans le territoire assiégé.