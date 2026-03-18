Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso déclaré vainqueur de la présidentielle congolaise

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Denis Sassous N'Guesso, président de la République du Congo
17 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président sortant Denis Sassou-Nguesso qui briguait un cinquième mandat, a été annoncé, vainqueur du scrutin présidentiel au Congo de dimanche avec 94,82% des suffrages, selon les résultats provisoires publiés mardi.

Denis Sassou Nguesso, 82 ans, a remporté l'élection avec "2 507 038 voix, soit 94,82% des suffrages exprimés", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou.

Il est suivi de Mavoungou-Zinga Mabio qui a obtenu 39 186 des voies soit 1, 48%. Les autres candidats se partagent le reste du suffrage.

Un taux de participation de 84,65% a été noté lors de cette élection qui a enregistré 2 281 587 votants sur plus de trois millions d'électeurs.FD/MTN

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