Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso déclaré vainqueur de la présidentielle congolaise

Dakar — Le président sortant Denis Sassou-Nguesso qui briguait un cinquième mandat, a été annoncé, vainqueur du scrutin présidentiel au Congo de dimanche avec 94,82% des suffrages, selon les résultats provisoires publiés mardi.

Denis Sassou Nguesso, 82 ans, a remporté l'élection avec "2 507 038 voix, soit 94,82% des suffrages exprimés", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou.

Il est suivi de Mavoungou-Zinga Mabio qui a obtenu 39 186 des voies soit 1, 48%. Les autres candidats se partagent le reste du suffrage.

Un taux de participation de 84,65% a été noté lors de cette élection qui a enregistré 2 281 587 votants sur plus de trois millions d'électeurs.FD/MTN