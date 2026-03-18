Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Denis Sassou N'Guesso réélu avec 94,82 %

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Denis Sassous N'Guesso, président de la République du Congo
17 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Candidat à sa propre succession lors de l'élection des 12 et 15 mars, le président Denis Sassou N'Guesso a été réélu avec 94,82 % des voix, selon les résultats provisoires publiés ce mardi 17 mars 2026 par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zephirin Mboulou.

Le chef de l'État sortant, qui s'est présenté sous la bannière de la Majorité présidentielle composée de près d'une vingtaine de partis politiques, devance largement les six autres candidats. Ceux-ci peuvent faire un recours devant la Cour constitutionnelle, en cas de contestation des résultats. Sur un corps électoral de 3.167.909 inscrits, 2. 681.587 ont voté, soit un taux de participation de 84, 65 %. Les abstentions sont de 486.322 pour un suffrage exprimé de 2. 644.013.

Résultats provisoires obtenus par chaque candidat

1-Denis Sassou N'Guesso : 2.507.038, soit 94, 82%

2- Mavoungou-Zinga Mabio; 39.186, soit 1, 48%

3- Dave Uphrem Mafoula :1,03%

4- Destin Gavet ; 0,87%

5- Joseph Kignoumbi Kia Mboungou : 0,86%

6- Romain Vivien Manangou ; 0,61%

7- Anguios Nganguia Engambé : 0,33%

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