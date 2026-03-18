Cameroun: Les députés élisent des visages bien connus du Parlement à la tête des deux chambres

Tandis que le Cameroun attend toujours le remaniement de son gouvernement, les députés du pays ont élu, mardi 17 mars, des visages connus du Parlement à la tête des deux chambres. Leurs prédécesseurs étaient en place depuis des décennies.

C'est sous les applaudissements des membres du Parlement camerounais que Théodore Datouo a été élu président de l'Assemblée nationale. À 66 ans, il est seulement le deuxième à occuper ce poste depuis les premières élections multipartites de 1992. Originaire de Bangou, député du parti au pouvoir, le RDPC de la région de l'Ouest, il occupait jusqu'alors la fonction de vice-président de l'Assemblée nationale.

Il remplace à ce poste Cavayé Yéguié Djibril. Après 54 années passées dans les couloirs de l'Assemblée, dont près de 34 à la tête de l'institution, le départ de ce député de l'extrême nord a été qualifié de « séisme » par la presse camerounaise.

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Du changement également du côté du Sénat. Le président Marcel Niat Njifenji, âgé de 91 ans, est remplacé par Aboubakary Abdoulaye, le puissant lamido de Rey-Bouba, commune de la région Nord du Cameroun. Élu avec 100% des voix, le monarque traditionnel devient la deuxième personnalité de l'État. Il était jusqu'ici le premier vice-président de la chambre haute.

Un renouvellement à la tête des deux chambres alors que les Camerounais attendent toujours un remaniement gouvernemental, annoncé par le président Paul Biya dans son discours pour la nouvelle année, début janvier.