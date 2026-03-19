Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 19 mars 2026

revue de presse

Tchad : L’armée en alerte maximale après une attaque de drone

L’armée nationale tchadienne est mise en alerte maximale après qu’un drone ait frappé des civils dans la localité de Tiné à la frontière soudanaise.

La tension entre le Tchad et le Soudan est monté d’un cran. Mercredi soir, une énième attaque d’un drone a fait au moins 15 victimes civiles, dans la localité de Tiné, à la frontière soudanaise. Selon des médias tchadiens, l’attaque a visé des personnes qui se trouveraient à une place mortuaire.

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D’après les autorités tchadiennes, le drone provient du Soudan, en proie à la guerre fratricide depuis avril 2023. Cependant, N’Djamena n’a pas encore pu déterminer l’appartenance de l’engin. (Source Apanews)

Réunion tripartite à Cotonou des chefs d’état-major de France, Côte d'Ivoire et Bénin

Ce jeudi 19 mars 2026, Cotonou accueille un sommet militaire trilatéral de premier plan. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, reçoit ses homologues de Côte d'Ivoire et de France.

Au cœur des échanges : la lutte contre le terrorisme dans une sous-région de plus en plus sous pression. La menace est commune. La réponse se veut concertée. Les patrons des trois armées sont réunis dans la capitale économique du Bénin pour affiner ensemble une stratégie commune, en s'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise de forces armées parmi les plus aguerries dans ce domaine.

Les militaires échangeront entre eux, mais les discussions ne resteront pas cantonnées aux états-majors : des rencontres avec les responsables politiques sont également prévues. (Source RFI)

Royaume-Uni : Le Rwanda réclame des compensations après l'échec de l'accord migratoire

Cent quinze millions de dollars, c’est la somme que le Rwanda réclame à la Grande-Bretagne après l’annulation de l’accord sur la réinstallation des réfugiés conclu entre les deux pays en 2022. Kigali a exposé la requête mercredi devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.

L'accord prévoyait l'envoi vers Kigali, de migrants arrivant clandestinement au Royaume-Uni. Kigali dénonce sa remise en cause de manière unilatérale en 2024 par le parti travailliste après son arrivée au pouvoir. (Source Africanews)

La révélation d’un protocole d’accord de santé américain avec la Zambie met en lumière les coupes d’aides et les conditions imposées à l’Afrique

Washington avait parfaitement assumé, début décembre, la nature transactionnelle de l’accord en le liant à une « contrepartie en matière de collaboration dans le secteur minier ».

Un projet d’accord des Etats-Unis avec la Zambie en matière de santé, révélé mardi 17 mars, lève le voile sur les coupes dans les aides américaines ainsi que les contreparties en matière de ressources naturelles et données demandées par Washington qui multiplie ces transactions avec le continent africain.

Partagé par l’ONG Health GAP, le protocole d’accord prévoit pour 2026 un investissement de 320 millions de dollars dans le système de santé zambien, fragilisé par les coupes drastiques dans les aides américaines. (Source Le Monde Afrique)

Madagascar : Le taux de mortalité maternelle en baisse

L'enquête par grappes à indicateurs multiples 2025, appelée MICS (Multiple Indicator Cluster Survey), révèle une diminution du taux de mortalité maternelle.

Le taux de mortalité maternelle affiche une diminution significative, bien que des défis importants subsistent. L'un des résultats marquants de l'enquête MICS 2025, ou enquête par grappes à indicateurs multiples 2025, présentés en début du mois de mars à Ivandry, met en lumière une évolution encourageante de la situation.

Selon les données communiquées, ce taux est passé de 426 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018 (selon l'enquête MICS 2018) à 298 pour 100 000 en 2025 (selon l'enquête MICS 2025), réalisée auprès de femmes âgées de 15 à 49 ans. (Source L’Express de Madagascar)

Congo-Kinshasa : Bahati Lukwebo démissionne de ses fonctions du 2e vice-président du Sénat

Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a démissionné de ses fonctions mercredi 18 mars quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner une pétition initiée contre lui par un groupe de sénateurs.

Ces derniers l'accusent d'incompétences dans l'exercice de ses fonctions. Dans sa lettre de démission, il affirme que sa décision est motivée par la recherche de la sérénité au sein de la chambre haute du Parlement, et non par l'aveu d'une quelconque incompétence. Modeste Bahati Lukwebo soutient s'être toujours acquitté de ses charges professionnelles correctement et en temps réel. (Source Radio Okapi)

Visa pour les États-Unis - La Tunisie ajoutée à la liste des pays soumis à une caution de 15 000 $

Les citoyens tunisiens qui souhaitent obtenir un visa américain de visiteur (catégories B1 ou B2) devront désormais déposer une caution remboursable de 15 000 $, à compter du 2 avril 2026, a annoncé le département d'État des États-Unis.

Cette mesure s'inscrit dans l'extension d'un programme visant à réduire le nombre de personnes qui dépassent la durée autorisée de leur séjour sur le sol américain.

L'administration américaine étend ainsi à 50 pays la liste de nationalités concernées par cette obligation, contre 38 précédemment, après l'ajout de 12 nouveaux pays, dont la Tunisie, le Cambodge, l'Éthiopie, la Géorgie, le Mozambique, les Seychelles ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. (Source La Presse)

Gouvernance extractive - Le Sénégal obtient 89/100 et confirme son leadership en transparence

Le Sénégal renforce sa réputation internationale en matière de transparence dans la gestion de ses ressources naturelles. Dans un communiqué publié ce mardi 18 mars 2026, le Comité National ITIE Sénégal annonce que le pays a obtenu un score global de 89 points sur 100 dans l'évaluation de la Norme ITIE 2023, confirmant ainsi sa position de leader mondial en matière de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif.

Selon les résultats de cette validation, le Sénégal s'est distingué sur plusieurs exigences du standard international. Le Conseil d'administration de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) relève notamment : 3 exigences avec un niveau exceptionnel, 17 exigences avec de très bonnes performances, 10 exigences avec de bonnes performances, 1 seule exigence jugée limitée. (Source Le Soleil)

Dans le cadre de son "solide partenariat" avec le Mozambique, l’Union européenne veut "investir dans la stabilité régionale"

Après des entretiens avec le dirigeant mozambicain, le président du Conseil européen a annoncé sur X la volonté de l’Union européenne d’"investir dans la stabilité régionale". Il a également souligné le partenariat entre l’UE et le Mozambique, qu’il qualifie de "solide".

L'Union européenne veut "investir dans la stabilité régionale", a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen, après des entretiens avec le dirigeant mozambicain Daniel Chapo. "Nous avons réaffirmé le solide partenariat entre l'UE et le Mozambique, ainsi que notre engagement à investir dans la stabilité régionale", a-t-il écrit sur X mardi 17 mars après sa rencontre avec Daniel Chapo à Bruxelles. (Source Africa Radio)

Comores : Le Président Azali Assoumani garantit la réussite des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027

Le président Azali Assoumani a effectué une visite au siège du Comité d’organisation des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027 à Moroni, le mardi 10 mars 2026, dans un contexte marqué par l’accélération des préparatifs de cet événement régional.

Cette initiative illustre la volonté des autorités de faire des Jeux un levier de développement et de rayonnement. Un projet aux enjeux sportifs, économiques et symboliques majeurs pour l’Union des Comores. (Source Africa 24)