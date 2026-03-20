Afrique: Revue de Presse de l'Afrique francophone du 20 Mars

Afrique: Patrice Motsepe sort du silence et renvoie le Sénégal vers le TAS

Acculé par la tempête médiatique et diplomatique qui secoue le football africain depuis le 17 mars, le président de la Confédération africaine de football (CAF) a enfin pris la parole. Dans une tentative de calmer le jeu, le dirigeant sud-africain a plaidé pour la neutralité des instances judiciaires internes, tout en ouvrant grand la porte à un arbitrage international pour trancher le litige opposant le Sénégal au Maroc. (Source Allafrica)

Afrique de l'Est: La crainte grandissante de pénuries de carburant liées au blocage du détroit d'Ormuz

En raison des bouleversements engendrés par le conflit au Moyen-Orient, les stocks de carburant se vident sur la façade orientale et australe de l'Afrique, où ceux-ci sont souvent très limités. Le ballet incessant des voitures n'a rien d'inhabituel dans cette station-service bordant une artère fréquentée de Nairobi, en ce jeudi 19 Mars au matin. La rumeur de pénuries de carburant commence pourtant à pointer, ici et là sur les actifs groupes WhatsApp de la dynamique capitale Kenyane. (Source le Monde Afrique)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Madagascar : Poursuites autour de détournements de $900 000

Le secrétaire général de la Présidence du gouvernement malgache a ordonné, vendredi, l'ouverture d'enquêtes approfondies et des poursuites judiciaires contre les responsables de détournements de fonds publics mis en lumière par la Cour des comptes. Dans une ordonnance de service datée du 20 mars 2026, Rahajason Harry Laurent, secrétaire général de la Présidence du gouvernement de la République, a instruit tous les organes de contrôle de l'administration publique d'engager des investigations ciblées à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes. (Source Apanews)

Côte-d'Ivoire: Nouvelle procédure judiciaire contre la présidence de Tidjane Thiam au PDCI

Un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) assigne la formation devant la justice pour faire constater la vacance du poste de président. L'assignation tombe sur une date symbolique : le 9 avril, jour où le parti politique fêtera ses 80 ans. Cette nouvelle procédure judiciaire vise la légalité de la présidence tenue par Tidjane Thiam, qui vit à l'étranger depuis un an. (Source RFI)

Présentation du rapport sur la mise en œuvre du protocole de Maputo

En marge du mois de mars, dédié à la femme, le Gouvernement de la RDC a présenté, jeudi 19 mars à Kinshasa, la partie B du rapport périodique sur la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique-communément appelé Protocole de Maputo. À cette occasion, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a reçu ce document des mains de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Micheline Ombae Kalama. (Source Radio Okapi)

L'ambassade des États-Unis en Tunisie invite les PME et start-ups à participer au sommet SelectUSA

L'ambassade des États-Unis à Tunis a lancé un appel aux entreprises tunisiennes, petites et moyennes entreprises, start-ups, partenaires technologiques et associations professionnelles souhaitant étendre leurs activités ou nouer des partenariats sur le marché américain. Cette invitation concerne le sommet SelectUSA pour l'investissement, qui se tiendra du 3 au 6 mai 2026. L'événement permettra aux participants de rencontrer des entreprises internationales, des experts du secteur et des décideurs politiques. (Source La Presse)

Afrique du Sud : Des décès lors de rites traditionnels de circoncision

Lamkelo Mtyho, âgé de vingt-deux ans, ne présentait aucun problème de santé connu lorsqu'il a rejoint ses pairs, enveloppé dans des couvertures et enduit d'argile, pour le rituel le plus important de sa jeune vie : le processus hautement secret de la circoncision traditionnelle. Sa famille en Afrique du Sud s'attendait à ce qu'il revienne triomphant, riche en connaissances culturelles et officiellement devenu un homme. Trois semaines plus tard, elle a appris qu'il était mort. Il faisait partie d'au moins 48 garçons et jeunes hommes décédés lors de la dernière série de cérémonies d'initiation en Afrique du Sud. Il est rare d'entendre parler d'un initié qui est mort. (Source Africanews)

Afrique: Campagne pour l'élection de l'OIF: Le Rwanda obtient le soutien de Djibouti

Le Rwanda est officiellement engagé dans des démarches auprès d'Etas en vue du soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo au secrétariat général de l'organisation internationale de la Francophonie. Lundi 16 Mars 2026, le ministre rwandais des affaires étrangères et de la Coopération internationale a été reçu dans ce cadre par le président de la république de Djibouti Ismaël Omar Guelleh. Le diplomate rwandais était porteur d'un message du président Paul Kagame, sollicitant le soutien de Djibouti en faveur de la candidature rwandaise à l'OIF. (Source Africa 24)

Tragédie migratoire au large des Comores

Au moins 18 migrants africains se sont noyés en tentant de rejoindre Mayotte depuis les Comores. Trente survivants, dont des Congolais et des Burundais, ont été secourus près de Mitsamiouli, tandis que quatre personnes restent portées disparues. Les autorités comoriennes, avec l'appui de l'Organisation des Nations unies, poursuivent les recherches et appellent à la coopération régionale face aux traversées maritimes dangereuses orchestrées par des passeurs. (Source Apanews)

Royaume-Uni: Le président nigérian Bola Tinubu rencontre Keir Starmer

Au deuxième jour de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, le président nigérian Bola Tinubu a été reçu jeudi par le premier ministre britannique Keir Starmer. Au menu de la rencontre l'économie, le commerce ainsi que les défis sécuritaires. Alors que les deux pays veulent donner un coup d'accélérateur à leur coopération.

'Nous menons déjà de nombreuses actions dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de passer à la vitesse supérieure, grâce aux accords que nous avons pu conclure en matière d'exportations et d'échanges commerciaux. Et je pense que cela montre que notre ambition est d'aller encore plus loin que ce que nous avons déjà accompli avec nos deux pays.'', a affirmé Keir Starmer, Premier ministre britannique. (Source Africanews)