Congo-Kinshasa: Saisie d'au moins 1,9 millions USD à l'aéroport de N'djili

Au moins 1,9 millions USD ont été saisis à l'aéroport international de N'djili a Kinshasa. Dans un tweet publié ce dimanche 22 mars 2026, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, dit avoir donné injonction au Procureur général près la Cour de cassation placer ces fonds sous scellés.

« A la suite de la saisie, à l'aéroport international de N'djili, d'une somme importante - annoncée à 1.900.000 USD, mais pouvant atteindre 3.534.000 USD selon une source non encore confirmée - j'ai donné injonction au Procureur général près la Cour de cassation de s'assurer de la saisie régulière et intégrale des fonds, de les placer sous scellés en présence des officiers de police judiciaire compétents », écrit le ministre de la Justice.

Le Procureur général est aussi appelé à établir, sans délai, un procès-verbal détaillé et contradictoire retraçant l'ensemble des circonstances de l'interception, ainsi que l'identification complète de la personne concernée et de tous les agents intervenants.

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Il doit également procéder à « l'ouverture d'une procédure judiciaire et la conduite d'une enquête approfondie visant à déterminer l'origine des fonds, à qualifier juridiquement les faits et à identifier toutes les responsabilités pénales éventuelles ».

Les fonds saisis doivent être consignés à la Banque centrale du Congo, et les procès-verbaux transmis immédiatement à la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF), insiste le ministre Ngefa, citant l'article 25 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC.