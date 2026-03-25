L'affaire des fonds en liquide saisis à l'aéroport international de Ndjili, à Kinshasa, continue de défrayer la chronique. Alors que le ministère de la Justice et Garde des sceaux a annoncé, lundi 23 mars 2026, une mise à jour importante concernant le montant saisi, l'opinion publique sur la toile ne cesse de réclamer que la justice révèle l'identité du propriétaire des valises contenant ces fonds.

Selon un communiqué officiel du ministère de la Justice, le montant des fonds saisis à l'aéroport de Ndjili a été revu à la hausse après des enquêtes approfondies. Initialement estimée à 1 900 000 USD, la somme totale retracée s'élève désormais précisément à 3 532 000 USD (trois millions cinq cent trente-deux mille dollars).

À la publication de ce communiqué sur le compte X officiel du ministère de la Justice, des réactions ont fusé sur la toile, exigeant du ministre Guillaume Ngefa qu'il communique l'identité du détenteur de ces millions en espèces.

Le ministre rassure : « Les autorités judiciaires compétentes poursuivent leurs enquêtes pour faire toute la lumière sur l'origine et la destination de ces fonds », peut-on lire dans ce communiqué.

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Une procédure de consignation immédiate

Le communiqué rappelle que, sur injonction du ministre de la Justice adressée au Procureur général près la Cour de cassation, cette somme a été officiellement consignée à la Banque centrale du Congo (BCC). Cette mesure conservatoire vise à garantir la sécurisation et la traçabilité intégrales des fonds, en attendant les conclusions des investigations judiciaires en cours.

Il précise que cette opération s'inscrit strictement dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

À travers cette action, le ministère de la Justice réaffirme sa détermination à combattre l'impunité et la criminalité économique sous toutes ses formes.

L'annonce de la saisie de ces fonds à l'aéroport international de Ndjili a été faite dimanche 22 mars par le ministre de la Justice, qui invoquait l'article 25 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC.

Une autre affaire inquiétante pour la BCC

Le même lundi 23 mars, une vidéo devenue virale sur la toile a attiré l'attention des autorités de la Banque centrale du Congo (BCC). Ces images montrent des individus manipulant ce qui semble être d'importantes sommes d'argent en espèces.

Sur son compte X, la BCC a publié un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête sur cette vidéo afin de « s'assurer de la conformité des procédures, d'établir les responsabilités et de prendre les sanctions et mesures nécessaires ».

L'autorité monétaire indique qu'elle « réaffirme son engagement pour la transparence et la sécurité du système financier ».