Nigeria: Dangote s'approche de l'introduction en bourse de sa raffinerie, une opération qui pourrait remodeler le marché nigérian

Le groupe Dangote a désigné Stanbic IBTC Capital, Vetiva Capital Management et FirstCap pour diriger le projet d'introduction en bourse de ses activités de raffinage sur le Nigerian Exchange.

L'opération, en cours de préparation, pourrait devenir la plus grande offre d'actions sur un marché boursier africain. Le groupe prévoit d'introduire en bourse entre 5 et 10 % de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals, dont la construction a coûté 20 milliards de dollars.

Les analystes estiment que la raffinerie pourrait être évaluée entre 40 et 50 milliards de dollars. À ce niveau, la cotation pourrait porter la capitalisation boursière totale du Nigerian Exchange à plus de 200 milliards d'euros, renforçant ainsi la position du marché comme l'un des plus importants d'Afrique.

Stanbic IBTC coordonnera le placement des investisseurs internationaux, tandis que Vetiva se concentrera sur la distribution locale et les investisseurs particuliers. FirstCap ciblera les investisseurs institutionnels nigérians, y compris les fonds de pension, dans le cadre de la stratégie d'allocation.

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La structure envisagée permettrait aux investisseurs de souscrire en nairas tout en recevant des dividendes en dollars américains, grâce à des recettes d'exportation attendues de l'ordre de 6,4 milliards de dollars par an. Le modèle est actuellement examiné par les autorités de régulation, notamment la Securities and Exchange Commission Nigeria.

Points clés à retenir

Le projet de cotation reflète un changement dans la manière dont les grands actifs industriels africains sont financés et détenus. En cotant une participation dans la raffinerie, le groupe Dangote s'ouvre l'accès à l'un des plus grands actifs énergétiques du continent, qui a une capacité de 650 000 barils par jour et qui est au coeur de la stratégie d'approvisionnement en carburant et d'exportation du Nigeria.

La structure proposée pour les dividendes en dollars répond à une préoccupation majeure des investisseurs sur les marchés frontières, où le risque de change peut réduire les rendements. Le fait d'autoriser des dividendes en dollars garantis par les recettes d'exportation permet de se prémunir contre la volatilité du naira et pourrait attirer les investisseurs étrangers qui se sont montrés prudents quant à l'exposition au risque de change au Nigeria. La taille de la transaction a également des implications pour la structure du marché.

Une valorisation pouvant atteindre 50 milliards de dollars ferait de la raffinerie l'une des sociétés cotées les plus précieuses d'Afrique, ce qui accroîtrait la concentration sur le marché boursier, mais aussi la liquidité. Le groupe Dangote est déjà très présent sur la bourse nigériane grâce à des entreprises telles que Dangote Cement, Dangote Sugar Refinery et NASCON Allied Industries. L'ajout de la raffinerie augmenterait encore son poids dans l'indice.

La transaction reflète également des tendances plus larges où les gouvernements et les grandes entreprises utilisent les marchés des capitaux pour financer des projets d'infrastructure et industriels, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de la dette bancaire tout en augmentant la participation des investisseurs dans les actifs stratégiques.