Afrique: La raffinerie Dangote, répond aux conséquences pétrolières de la guerre au Moyen-Orient

La guerre au Moyen-Orient a aussi des répercussions partout autour du monde. L'Afrique n'est pas épargnée par les conséquences économiques : inflation, risque de pénurie d'engrais. Le pétrole, aussi, est particulièrement touché, en raison du blocage du détroit d'Ormuz. Face à ces perturbations, le Nigeria veut se poser en acteur incontournable sur le continent, grâce à la méga raffinerie d'Aliko Dangote. En plus d'assurer la demande intérieure, le miliardaire a exporté ses carburants vers d'autres pays d'Afrique.

La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et le Togo ont tous reçu du carburant d'Aliko Dangote. 12 cargaisons livrées soit un peu plus de 450 000 tonnes de carburant annonce Dangote dans un communiqué. Selon bloomberg cela représente moins d'un cinquième de la production mensuelle du groupe.

Cette livraison à d'autres pays africains est une première depuis que la méga raffinerie de Lekki a atteint sa capacité de 650 000 barils par jour, « dépassant la demande intérieure en carburant du Nigeria » précise l'entreprise.

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Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Dangote se pose en rempart à une pénurie d'essence sur le continent. Il y a quelques jours dans une interview au journal the economist Aliko Dangote disait recevoir des appels de beaucoup d'acheteurs potentiels. « Ils sont prêt à payer n'importe quel prix » déclarait le miliardaire. Des pays « hors d'Afrique » sont même intéressés se félicite le groupe dans un communiqué « principalement pour du carburant d'aviation. »

Une réponse face à la flambée des cours

Les prix du pétrole ont flambé depuis le début du conflit entre l'Iran et les alliés israélo-américains le 28 février et de nombreux pays ont annoncé la mise en place de subventions pour limiter les hausses des prix à la pompe.

Avec sa capacité de 650 000 barils par jour, la raffinerie, située à l'est de Lagos, la capitale économique nigériane, peut aussi faire face aux besoins du pays le plus peuplé d'Afrique avec ses plus de 230 millions d'habitants. Au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, les prix de l'essence ont augmenté récemment de 830 naira pour un litre à Lagos à plus de 1.300 naira (de 0,53 à 0,83 euro), un record dans un pays où le prix à la pompe était de 195 naira seulement début 2023.

« En approvisionnant les économies voisines et d'autres pays, la raffinerie Dangote devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale », ajoute le communiqué. Au début de la guerre, Dangote avait assuré prioriser le marché nigérian afin d'éviter toute pénurie de carburant dans le pays. Le groupe avait affirmé « ne pas être immunisé » contre les chocs économiques provoqués par la guerre, comme l'augmentation du prix du brut, des tarifs de transport et du coût des assurances.

Avant l'ouverture de la raffinerie privée Dangote en 2024, le Nigeria devait importer la quasi-totalité de ses carburants et les pénuries étaient récurrentes. Le gouvernement nigérian n'a pour l'heure pas mis en place de mesure particulière pour limiter la hausse des prix à la pompe.