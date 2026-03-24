Afrique: Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2026

24 Mars 2026
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Geneva)

La tuberculose, qui a emporté plus de 1,2 million de personnes en 2024, est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Bien qu’elle soit évitable et guérissable, la tuberculose demeure une menace persistante et évolutive, qui exige de se mobiliser d’urgence, de collaborer, d’innover et d’investir intelligemment.

Alors que les ressources externes diminuent et que les pressions financières augmentent, l’éradication de la tuberculose en tant que menace pour la santé publique dépend d’un leadership national fort – une approche qui permettra de réaliser des progrès plus rapides et plus durables. Cette transition du financement externe vers l’autonomie doit être coordonnée avec soin, et s’installer dans le temps.

L’innovation est l’un des leviers les plus puissants pour mettre fin à la tuberculose. De nouveaux diagnostics, des schémas thérapeutiques plus courts et plus efficaces et des radiographies numériques assistées par l’IA transforment la lutte contre la tuberculose. Mais l’innovation seule ne sauve pas des vies, elle doit aussi profiter aux personnes les plus à risque.

Le Fonds mondial travaille avec ses partenaires pour maximiser l’accessibilité et l’utilisation des nouveaux outils, afin que ceux-ci génèrent un impact réel dans les communautés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose – en soutenant les ripostes menées par les pays, en mettant à l’échelle l’innovation et en maximisant l’impact de chaque dollar. Grâce à la lutte que les pays mènent de front. Grâce au moteur de l’innovation.

Lire l'article original sur Global Fund.

Tagged:
Copyright © 2026 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.