Afrique: Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2026

La tuberculose, qui a emporté plus de 1,2 million de personnes en 2024, est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Bien qu’elle soit évitable et guérissable, la tuberculose demeure une menace persistante et évolutive, qui exige de se mobiliser d’urgence, de collaborer, d’innover et d’investir intelligemment.

Alors que les ressources externes diminuent et que les pressions financières augmentent, l’éradication de la tuberculose en tant que menace pour la santé publique dépend d’un leadership national fort – une approche qui permettra de réaliser des progrès plus rapides et plus durables. Cette transition du financement externe vers l’autonomie doit être coordonnée avec soin, et s’installer dans le temps.

L’innovation est l’un des leviers les plus puissants pour mettre fin à la tuberculose. De nouveaux diagnostics, des schémas thérapeutiques plus courts et plus efficaces et des radiographies numériques assistées par l’IA transforment la lutte contre la tuberculose. Mais l’innovation seule ne sauve pas des vies, elle doit aussi profiter aux personnes les plus à risque.

Le Fonds mondial travaille avec ses partenaires pour maximiser l’accessibilité et l’utilisation des nouveaux outils, afin que ceux-ci génèrent un impact réel dans les communautés.

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Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose – en soutenant les ripostes menées par les pays, en mettant à l’échelle l’innovation et en maximisant l’impact de chaque dollar. Grâce à la lutte que les pays mènent de front. Grâce au moteur de l’innovation.