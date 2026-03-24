Afrique: Afreximbank propulse l'affacturage à Kampala pour transformer le commerce africain

Alors que le continent accélère son intégration économique, les modes de financement traditionnels ne suffisent plus à porter les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les 15 et 16 avril 2026, la capitale ougandaise accueillera un sommet stratégique dédié aux solutions alternatives capables de débloquer la croissance des entreprises africaines.

L'annonce conjointe faite depuis Le Caire et Amsterdam marque une étape décisive pour l'inclusion financière sur le continent. La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et FCI s’unissent pour organiser la Conférence régionale africaine sur l’affacturage et l’assurance-crédit. L'événement se tiendra à Kampala sous le thème central : « Au-delà des prêts traditionnels : L’essor continu de l’affacturage et du financement de la chaîne d’approvisionnement en Afrique ».

Cette initiative, soutenue par la FCI Academy et l’ICISA, ambitionne de vulgariser des outils financiers encore sous-exploités mais vitaux pour l'économie réelle. L’affacturage, qui permet aux entreprises de transformer leurs factures impayées en fonds de roulement immédiat, apparaît aujourd'hui comme un moteur essentiel pour combler le déficit de financement du commerce. Pour Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d'Afreximbank, cet outil n'est plus une simple option, mais une nécessité absolue pour permettre aux sociétés africaines de rester compétitives dans un marché mondialisé.

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Le sommet de Kampala réunira un panel diversifié allant des régulateurs aux assureurs, en passant par des leaders d'institutions de développement, afin de créer un écosystème favorable aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), souvent délaissées par les circuits bancaires classiques en raison de garanties jugées insuffisantes. L'urgence est de transformer ces créances en liquidités pour alimenter le moteur de la ZLECAf, un point sur lequel les autorités de régulation et les organismes gouvernementaux devront s'accorder pour harmoniser les cadres juridiques à travers le continent. Les discussions s'articuleront également autour de la numérisation des processus et du déploiement à grande échelle de l'assurance-crédit pour sécuriser les transactions transfrontalières.

Au-delà des aspects techniques, cette conférence se veut une plateforme de dialogue de haut niveau permettant de renforcer les écosystèmes financiers africains. Comme le souligne Betül Kurtuluş, Secrétaire générale adjointe de FCI, l'évolution de l'affacturage en Afrique dépend d'une synergie concrète entre les acteurs du marché et les décideurs politiques, loin des modèles de prêt traditionnels qui atteignent aujourd'hui leurs limites. En renforçant les liens au sein de la communauté du financement des créances, Afreximbank et ses partenaires espèrent transformer durablement le paysage économique régional en offrant une feuille de route aux nations qui cherchent encore à optimiser leur liquidité nationale et faciliter le commerce intra-africain.