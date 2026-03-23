Afreximbank et FCI organiseront la Conférence régionale africaine sur l'affacturage, le financement des créances et l'assurance-crédit à Kampala

Caire/Amsterdam — La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et FCI accueilleront conjointement la Conférence régionale africaine sur l'affacturage, le financement des créances et l'assurance-crédit les 15 et 16 avril 2026 à Kampala, en Ouganda. Alors que l'Afrique s'oriente vers un marché unifié, ces outils financiers jouent un rôle de catalyseurs essentiels pour combler le déficit de financement du commerce, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), et pour stimuler les échanges intra-africains.

Organisée sous le thème « Au-delà des prêts traditionnels : L'essor continu de l'affacturage et du financement de la chaîne d'approvisionnement en Afrique », la conférence bénéficie du soutien d'Afreximbank, de FCI Academy et de l'ICISA. Cet événement réunira des hauts représentants d'institutions financières, d'institutions de financement du développement, d'assureurs, d'autorités de régulation, d'organismes gouvernementaux ainsi que d'autres parties prenantes clés venues de toute l'Afrique et d'ailleurs, afin de promouvoir des solutions alternatives permettant aux entreprises africaines de se développer, en mettant particulièrement l'accent sur les PME.

Cet événement offrira une plateforme de dialogue de haut niveau sur le rôle croissant de l'affacturage, du financement des créances et de l'assurance-crédit dans le soutien au commerce, l'amélioration de l'accès au fonds de roulement et le renforcement des écosystèmes financiers à travers le continent. Les discussions porteront sur le développement des marchés, les cadres juridiques et réglementaires, l'assurance-crédit, la numérisation, ainsi que sur les aspects pratiques liés à la mise en place et au déploiement à grande échelle de solutions durables de financement des créances.

Alors que les institutions à travers l'Afrique continuent d'explorer des alternatives et des compléments efficaces aux modèles de prêt traditionnels, l'affacturage et le financement de la chaîne d'approvisionnement sont de plus en plus reconnus comme des outils importants pour soutenir la croissance des entreprises, améliorer la liquidité et faciliter le commerce national et transfrontalier. Dans ce contexte, la conférence vise à contribuer à une meilleure sensibilisation, à une compréhension plus approfondie du marché et à un dialogue constructif sur les conditions nécessaires pour soutenir le développement continu dans toute la région.

Cette conférence constituera également une occasion importante d'échanger des connaissances et de nouer des partenariats stratégiques, permettant aux participants d'écouter les témoignages de professionnels du marché, de décideurs politiques et de leaders du secteur, tout en renforçant les liens au sein de la communauté du financement des créances et, plus largement, du financement du commerce international.

S'exprimant en amont de l'événement, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d'Afreximbank chargée du commerce intra-africain et de développement des exportations a déclaré : « L'affacturage n'est pas seulement une alternative, c'est une nécessité pour les entreprises africaines qui ont besoin de liquidités immédiates pour rester compétitives. En organisant ce dialogue à Kampala, nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires de FCI afin de veiller à ce que les cadres juridiques et financiers soient en place pour transformer ces créances en fonds de roulement qui alimentent le moteur de la ZLECAf ».

Mme Betül Kurtuluş, Secrétaire générale adjointe de FCI, a déclaré : « Le développement continu de l'affacturage et du financement des créances en Afrique dépend non seulement de la sensibilisation, mais aussi d'un dialogue concret entre les acteurs du marché, les régulateurs et les institutions. Cette conférence témoigne de cet engagement commun et offre une occasion précieuse d'examiner comment ces solutions peuvent continuer à évoluer dans toute la région ».

Grâce à cette initiative conjointe, Afreximbank et FCI réaffirment leur engagement commun à soutenir le développement des marchés, à favoriser le dialogue et à promouvoir des solutions de financement pratiques qui peuvent contribuer à l'expansion du commerce et à une croissance économique plus large en Afrique.

Les inscriptions pour participer à la conférence sont actuellement ouvertes. De plus amples informations sur le programme et la participation sont disponibles sur https://fci.nl/en/event/africa-regional-conference-factoring-receivables-finance-credit-insurance.