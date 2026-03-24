Philip Morris International au Sénégal célèbre sa certification Top Employer pour la 10ᵉ année consécutive

Philip Morris International (PMI) au Sénégal, ainsi que ses affiliés en Afrique Centrale et de l'Ouest, ont été distingués pour la dixième année consécutive en tant que Top Employer par le Top Employers Institute.

Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'engagement constant de PMI en faveur de ses collaborateurs, de sa culture d'entreprise et de ses ambitions de transformation. Elle confirme également la position du Groupe comme employeur de référence, capable de répondre aux attentes d'une main-d'œuvre mondiale, multigénérationnelle et en constante évolution.

La certification Top Employer est attribuée à l'issue d'une évaluation rigoureuse des meilleures pratiques en Ressources Humaines, couvrant six grands domaines, dont la stratégie RH, l'environnement de travail, la diversité, l'inclusion, le bien-être et le développement des talents.

À cette occasion, Adrian Seligman, CEO du Top Employers Institute, a déclaré : « La certification Pays Top Employer 2026 illustre l'engagement profond de PMI à offrir un environnement de travail d'excellence, propice à une performance durable. L'alignement stratégique entre la vision Ressources Humaines et les ambitions de l'entreprise, combiné à une volonté constante d'innovation et d'amélioration continue, témoigne de la maturité et de l'impact de leurs pratiques. Nous sommes fiers de reconnaître la contribution de PMI à la construction d'un monde du travail plus épanouissant au Sénégal. »

Cette distinction reflète également une approche locale forte en matière de valorisation des collaborateurs. Thierno Diallo, Directeur Général pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest, a souligné : « Être reconnu Top Employer pour la dixième année consécutive dans notre région est une immense fierté collective, c'est le reflet de notre engagement à bâtir une culture inclusive, performante et tournée vers la croissance. Cette réussite traduit notre engagement à déployer des standards internationaux d'excellence tout en restant à l'écoute des réalités et des besoins spécifiques de nos équipes locales. Nos collaborateurs sont notre principale richesse et le moteur de notre performance. Nous continuerons à bâtir un environnement de travail qui favorise l'innovation, l'épanouissement et le développement professionnel de chacun. »

Jean-Fabrice Kacou, Directeur des Ressources Humaines, a ajouté : «Cette reconnaissance s'inscrit pleinement dans notre culture d'entreprise centrée sur l'humain, fondée sur des valeurs fortes qui garantissent à chaque collaborateur un environnement où il se sent respecté, écouté, engagé et fier d'appartenir à PMI. Notre ambition est de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même tout en construisant une carrière porteuse de sens. »

Cette certification régionale s'inscrit dans une dynamique globale d'excellence. À l'issue de l'évaluation indépendante du Top Employers Institute, la société mère Philip Morris International a également été distinguée parmi les 17 organisations ayant obtenu la certification Global Top Employer — une reconnaissance que le Groupe reçoit pour la dixième année consécutive.

Par ailleurs, les affiliés PMI ont été certifiés dans 32 pays à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, confirmant l'uniformité et la solidité des pratiques RH du Groupe à l'échelle mondiale.

Le Top Employers Institute est une référence mondiale en matière de stratégies et de pratiques RH. Grâce à ses certifications reconnues et à ses analyses basées sur les données, il accompagne les organisations dans la transformation de leur environnement de travail afin de favoriser la performance, la croissance et la rétention des meilleurs talents pour des résultats durables.