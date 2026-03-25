Gambie: Un 3ème mandat prétexte ?

analyse

Le bruit courait dans les couloirs du State House, le palais présidentiel de Banjul, c’est aujourd’hui confirmé. Le Président Adama Barrow va briguer un 3ème mandat à la tête de la Gambie. Pourtant à son accession au pouvoir en 2016, suite à sa victoire sur l’ancien Président Yaya Jammeh dans les conditions que l’on sait, il avait formellement promis de faire deux seuls mandats.

Ainsi, il faudra compter avec le Président Barrow lors de la prochaine élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026. Il a un bon alibi car sous l’empire de la Constitution gambienne de 1997, ce 3ème mandat ne devrait souffrir d’aucune illégalité, même si au bénéfice de ce qui précède, cela a été une surprise.

En tout état de cause, l’alibi dont le président Barrow s’est servi a bien marché, car comme il l’avait annoncé lors de sa réélection et en 2016, il s’était engagé à faire adopter une nouvelle Constitution qui limiterait le nombre de mandats présidentiels à deux (2).

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Or, l’on se rappelle qu’en 2020, le projet de constitution qui ramenait le mandat présidentiel à 2 avait été rejeté, car n’ayant pas réussi à obtenir la majorité qualifiée de 75 % des voix requise ; la majorité Parlementaire du NPP, le propre parti du Président Barrow, n’ayant réussi à obtenir que 55 % des voix. La raison invoquée était que la limitation du mandat s’appliquait au mandat en cours et donc cette disposition rétroactive devait être un motif de rejet.

Un second projet de constitution a été réintroduit à l’Assemblée nationale en 2024, sans la disposition rétroactive « qui fâche », mais il a connu le même sort au point qu’on en est toujours au statu quo. N’est-ce pas de bonne guerre ?

Aux yeux de l’opposition, en tout cas, cela ressemble plutôt à une manœuvre du camp du NPP, pour asseoir la candidature de Barrow, et certainement faire face au vétéran de la scène politique gambienne Ousseina Darbo du Parti démocratique Unifié (UDP), qui naguère était son mentor, et dont la candidature est annoncée par son parti. Une belle revanche, si tant est qu’on peut qualifier ainsi le futur duel.

En effet, lorsque le Président Yahyah Jammeh à l’époque avait sorti Ousseinou Darboe de la course à la présidentielle, celui-ci avait désigné Adama Barrow pour porter la candidature de son parti, lequel a donc réussi à battre le tout-puissant président Jammeh. Mais s’il faut reconnaitre le leadership de Barrow, qui, il est vrai, a réussi à réunir autour de lui une forte coalition pour sa première élection et à mener sa fameuse transition, il faut aussi rappeler qu’il s’est séparé de celle-ci aussitôt après.

C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, il ne dispose pas de majorité propre à l’Assemblée nationale, aujourd’hui entre les mains de UDP, qui dispose de 31 sièges au parlement qui en compte 53, ce qui rend le jeu politique assez incertain. La preuve : les deux projets de réforme constitutionnelle ont été rejetés faute de majorité qualifiée.

Dans la perspective de la présidentielle de décembre 2026, le duel sera inévitable entre le NPP de Barrow, qui s’est renforcé avec les anciens partisans de Jammeh, et l’UDP de Darboe ; les ex-camarades de parti devenus adversaires seront sous l’arbitrage de Mama Kandeh le leader du Gambia Democratic Congress (GDC) arrivé 3ème à la présidentielle de 2016 derrière Barrow et Yahya Jammeh, avec 17, 07%, voire de Kalifa Sallah leader et secrétaire général du the People's Democratic Organisation for Independence and Socialism (PDOIS), ou d'Essa Faal, un autre candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2021, avocat de son état.

Il est clair que l’enjeu pour la candidature d'Adama Barro à un 3ème mandat va se jouer au niveau de sa capacité à réunir autour de lui une grande coalition avec tous ces « outsiders », pour passer devant Ouseinou Darboe, qui croit toujours à son étoile. Qu’en sera-t-il en décembre ? On en saura quelque chose, car d’ici là beaucoup de choses peuvent se passer.