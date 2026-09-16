Gambie: Vers une présidentielle sous tension ?

analyse

Au fur et à mesure que l'on s'approche de l'échéance fatidique du 5 décembre 2026, date à laquelle les citoyens gambiens sont appelés à choisir le président pour un mandat de 5 ans, l'horizon du 3ème mandat souhaité par le président Adama Barrow semble de plus en plus mis en question.

En effet, au-delà du jeu des forces politiques révélé par les résultats des dernières élections municipales de mai 2023, où le président sortant avait perdu les principales villes du pays, Barrow devra faire face au « parti de la demande sociale ». Ce « parti » qui concentre tous les ingrédients de la vie chère et des difficultés économiques du pays.

L'illustration de cette nouvelle donne réside dans les récentes manifestations contre les coupures d'électricité et d'eau survenues en Gambie dans la première semaine du mois de septembre. Ce serait imprudent de considérer l'irruption de ces mouvements violents comme des épiphénomènes, car faut-il le rappeler, depuis le mois de juin en effet, les coupures sont récurrentes et les manifestations des 8 et 9 septembre n'ont en fait été que l'aboutissement d'une longue frustration non prise en charge.

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La tournure prise par ces manifestations, qui d'ailleurs ont été réprimées, et les messages envoyés par les manifestants à travers les slogans demandant le départ du président Barrow, ont été parfaitement décryptés par le Président Barrow lui-même, qui s'est adressé à la nation à travers un message vidéo le soir du 9 septembre pour appeler à l'apaisement, avec des promesses d'amélioration sur la distribution de l'électricité et de l'eau.

C'est vrai que le timing des événements n'est pas favorable au régime, à quelques semaines du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle. En effet, il peut être un terreau fertile pour l'opposition, qui d'ailleurs ne s'est pas privée de demander dans la foulée la démission du président Barrow. C'est de bonne guerre car l'opposition qui était sur une dynamique de coalition contre Barrow éprouve aujourd'hui de la peine à réaliser son projet.

En outre, cette tension qui a atteint son paroxysme en 48h coïncide par hasard avec l'annonce du déploiement, ce 9 septembre 2026, d'un contingent de 618 militaires sénégalais, dans le cadre de la mission (ECOMIG) de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Pour certains observateurs, l'arrivée du contingent sénégalais suscite beaucoup de réserves, car faut-il le rappeler, à l'origine cette mission dénommée « restore democracy » avait pour but de faire partir par la force le président Yahya Jammeh, après sa défaite contre Barrow. Mais la mission a évolué vers la consolidation de la paix, la protection des institutions, le renforcement de la sécurité et l'appui aux forces armées gambiennes. C'est d'ailleurs pourquoi l'arrivée des troupes sénégalaises sous la bannière de l'ECOMIG n'est pas, pour l'instant, de nature à rassurer l'opposition gambienne, qui suspecte des velléités de la CEDEAO de vouloir maintenir Barrow, à travers le voisin sénégalais avec qui la Gambie vient de signer un accord sur la délimitation de leurs frontières en toute opacité.

L'un dans l'autre, on ne peut occulter une certaine tension durant cette période pré-électorale, qui d'ailleurs met la CEDEAO en état d'alerte, même si la commission électorale indépendante a annoncé l'ouverture des dépôts de candidature du 3 au 14 novembre 2026.