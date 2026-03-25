Afrique: Le Prix Amadou Mahtar MBOW célèbre l'excellence thérapeutique à Dakar

Le Sénégal s'apprête à vivre un moment historique pour la valorisation de son patrimoine intellectuel. Le 31 mars 2026, le Musée des Civilisations Noires accueillera la première édition du Prix Amadou Mahtar MBOW pour les Savoirs Endogènes, une initiative qui place la médecine traditionnelle et la rigueur scientifique au cœur de la souveraineté sanitaire africaine.

Portée par la Fondation Amadou Mahtar MBOW (FAMM), cette distinction s'inscrit dans une dynamique de légitimation des connaissances héritées des communautés africaines. Reconnue d’utilité publique par décret depuis septembre 2024, la Fondation s'est donnée pour mission de promouvoir et de valoriser les savoirs endogènes, particulièrement les pratiques thérapeutiques, pour en faire de véritables leviers de développement moderne. L'événement, placé sous le parrainage du Chef de l’État, marque la volonté des autorités de soutenir une recherche scientifique ancrée dans les réalités du pays et du continent.

L'originalité de cette distinction réside dans sa capacité à faire dialoguer deux univers souvent perçus comme opposés : le monde académique universitaire et celui des praticiens traditionnels. Pour cette première édition, l'appel à candidatures a mobilisé plus d'une vingtaine de dossiers traitant d'une quinzaine de pathologies, illustrant une grande diversité de domaines tels que la phytothérapie, les techniques de réduction de fractures ou encore la psychothérapie traditionnelle. Afin de célébrer cette excellence, les lauréats seront récompensés à travers deux catégories distinctes : la catégorie « Récompense », qui couronne des travaux achevés ayant généré des résultats probants comme des thèses ou des procédés exploitables, et la catégorie « Encouragement », conçue pour soutenir des recherches en cours dont les perspectives sont jugées prometteuses.

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Au-delà de la simple remise de trophées, la FAMM s'appuie sur le concept global « Une seule santé » (One Health). Cette approche reconnaît l'interdépendance profonde entre la santé humaine, animale et environnementale, un principe qui s'accorde avec la vision de la Fondation pour une protection de la santé individuelle et collective ancrée dans nos réalités. En créant ce cadre rigoureux et scientifiquement reconnu, l'institution ambitionne d'accroître la production scientifique sur ces thématiques vitales et de légitimer les pratiques locales pour un impact significatif sur le bien-être des populations africaines.