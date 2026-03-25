Sénégal: Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes - La cérémonie de remise de la première édition prévue le 31 mars

La Fondation Amadou Mahtar Mbow (Famm) annonce la tenue de la cérémonie de remise de la première édition du Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes. Selon un communiqué de presse, cet événement majeur, placé sous le parrainage du Chef de l'État, se déroulera au Musée des civilisations noires le 31 mars 2026. Il marque une étape cruciale dans la valorisation des connaissances africaines appliquées à la santé globale.

Portée sur les fonts baptismaux le 20 mars 2021 lors du centenaire de son parrain, la Fondation Amadou Mahtar Mbow a été officiellement reconnue d'utilité publique par le décret n°2024-1985 du 13 septembre 2024. Sa mission est de promouvoir et de valoriser les savoirs endogènes en particulier thérapeutiques-- ces connaissances et savoir-faire hérités des communautés en lien étroit avec leur environnement naturel et culturel -- pour en faire des leviers de développement moderne.

Sous l'égide de son Conseil de fondation et de son Conseil scientifique, explique-t-on, la Famm a instauré ce prix pour primer les meilleurs chercheurs dans le domaine des savoirs endogènes et les détenteurs confirmés de savoirs traditionnels. Le prix s'inscrit dans le concept global « Une seule santé », reconnaissant l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale.

Lancé entre fin janvier et début février, l'appel à candidature a mobilisé plus d'une vingtaine de dossiers traitant d'environ quinze pathologies, allant de la phytothérapie aux techniques de réduction de fractures et à la psychothérapie traditionnelle.

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Le Prix distingue des lauréats issus tant du monde académique (chercheurs, étudiants) que des praticiens reconnus de la médecine traditionnelle, à travers deux catégories.

Il y a la récompense pour des travaux achevés ayant généré des résultats probants (thèses, produits ou procédés exploitables). Et l'encouragement pour soutenir des recherches en cours aux perspectives prometteuses.

«En récompensant des avancées concrètes fondées sur les savoirs africains dans un cadre rigoureux et scientifiquement reconnu, la Fondation ambitionne d'accroître la production scientifique sur ces thématiques vitales », lit-on dans le document.

La Famm oeuvre pour la promotion des savoirs endogènes d'Afrique. Son action vise à documenter et légitimer les pratiques locales pour un impact significatif sur le bien-être des populations africaines.