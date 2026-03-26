Dakar — Le commandant Aboubacry Diakité dit "Toumba" , qui purgeait une peine de 10 ans pour sa responsabilité dans le massacre du stade du 28 septembre 2009 à Conakry, est décédé des suites d'un malaise survenu en milieu carcéral, a annoncé, mercredi, l'administration pénitentiaire guinéenne.

"Le mercredi 25 mars 2026 à 04 heures 35 minutes, le commandant Aboubacar Diakité dit +Toumba+ a été déclaré décédé, dans un tableau clinique de hernie de la ligne blanche étranglée compliquée, d'une péritonite aiguë généralisée, ainsi que l'ont attesté les médecins traitants", indique le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion de la République de Guinée, Mamadou Gando Ba, dans un communiqué,

"Tout est parti d'un rapport médical circonstancié en date du 4 mars 2026, établi par les professeurs Houssein Fofana, chirurgien et Elhadj Yaya Baldé, cardiologue, en service au Centre hospitalo-universitaire Ignace Deen, en présence du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Coyah ainsi que de son conseil, Maître Lancinet Sylla , révélant que Toumba Diakité souffrait d'une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes, une constipation chronique et des troubles du sommeil", explique le texte.

L'administration pénitentiaire guinéenne souligne que dans la nuit du 23 mars 2026, à la suite d'un malaise survenu en milieu carcéral, il a été procédé, "avec diligence, à son évacuation sanitaire d'urgence vers l'Hôpital militaire du Camp Samory Touré, où M. Diakité a bénéficié d'une prise en charge spécialisée, sous la supervision d'une équipe médicale qualifiée".

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Le directeur national de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion de la République de Guinée signale que malgré les soins appropriés qui lui ont été administrés, l'évolution de son état de santé s'est révélée défavorable. "Il en décède ce mercredi 25 mars au petit matin", a affirmé Mamadou Gando Ba.

La direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion de la Guinée assure que, "conformément aux exigences de la légalité, un rapport détaillé et circonstancié sera transmis sans délai aux autorités judiciaires compétentes, aux fins d'appréciation et pour toute suite de droit".

Aboubacry Diakité dit "Toumba" , ancien aide de camp du chef de la junte Moussa Dadis Camara, avait été condamné à 10 ans de prison pour le massacre du 28 septembre 2009.

Moussa Dadis Camara, condamné dans la même affaire, à vingt ans de prison pour crimes contre l'humanité, a été gracié.

Le colonel Claude Pivi, condamné à perpétuité, est aussi décédé en détention en janvier 2026.HK/MTN/AKS