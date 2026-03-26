Guinée: Décès du commandant 'Toumba' - L'administration pénitentiaire livre sa version des faits

La Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion a rendu public, ce mercredi 25 mars 2026 à Conakry, un communiqué officiel annonçant le décès du commandant Aboubacar Diakité, plus connu sous le nom de « Toumba », alors qu'il purgeait sa peine à la maison d'arrêt de Coyah, en Guinée.

Selon les autorités pénitentiaires, le détenu exécutait sa peine dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Toutefois, son état de santé suscitait des préoccupations depuis plusieurs semaines. Un rapport médical circonstancié, établi le 4 mars 2026 par des spécialistes du Centre hospitalo-universitaire Ignace Deen, faisait état d'un tableau clinique préoccupant. Celui-ci se caractérisait notamment par une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes, une constipation chronique ainsi que des troubles du sommeil.

Face à cette dégradation progressive de son état de santé, les autorités indiquent qu'une prise en charge médicale était assurée. Mais dans la nuit du 23 mars 2026, à la suite d'un malaise survenu en milieu carcéral, le commandant « Toumba » a été évacué en urgence vers l'Hôpital militaire du Camp Samory Touré. Il y a été admis sous la supervision d'une équipe médicale spécialisée, dans l'espoir de stabiliser son état.

Malgré la diligence de cette prise en charge et les soins appropriés administrés, l'évolution de son état de santé s'est révélée défavorable. Le communiqué précise qu'il est décédé le mercredi 25 mars 2026 à 4 heures 35 minutes. Les médecins traitants ont diagnostiqué une hernie de la ligne blanche étranglée, compliquée d'une péritonite aiguë généralisée, comme cause du décès.

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Dans un souci de transparence et conformément aux exigences légales, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire a annoncé qu'un rapport détaillé sera transmis dans les meilleurs délais aux autorités judiciaires compétentes. Cette démarche vise à permettre une appréciation complète des circonstances du décès et à déterminer, le cas échéant, les suites à donner.

Au-delà des précisions médicales et administratives, l'institution a exprimé ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses relations, dans ce qu'elle qualifie de « circonstance douloureuse ».

Ce décès, survenu dans un contexte carcéral, ne manquera pas de susciter interrogations et réactions, tant au sein de l'opinion publique que dans les milieux judiciaires. Il relance, en toile de fond, la question des conditions de détention et de la prise en charge sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires du pays.