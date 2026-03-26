Cote d'Ivoire: 2ème édition du programme d'appui des Startups - Une nouvelle impulsion pour l'entrepreneuriat des jeunes lancée, samedi

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans le soutien à l'innovation avec le lancement, le samedi 28 mars 2026, de la deuxième édition du Programme d'Appui à l'Écosystème des Startups. Porté par Cdc-CI Capital et l'Agence Emploi Jeunes (Aej), dans le cadre du Projet des Chaînes de Valeur Compétitives pour l'Emploi et la Transformation Économique (Pccet), ce programme ambitionne de renforcer l'entrepreneuriat innovant et la création d'emplois durables.

La cérémonie officielle se tiendra à la Maison de l'Entreprise, au Plateau, sous la présidence du ministre Mamadou Touré. Elle réunira l'ensemble des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial, notamment les investisseurs, partenaires techniques, universités et startups. L'édition 2025 a enregistré des résultats significatifs, avec plus de 4 000 étudiants mobilisés et 1 300 jeunes formés aux méthodes d'innovation.

Treize structures d'appui à l'entrepreneuriat ont été renforcées, bénéficiant d'équipements d'une valeur de plus de 100 millions de FCFA et de la formation de 69 experts. Par ailleurs, 118 startups ont été accompagnées sur 324 candidatures, certaines ayant bénéficié d'une immersion à Station F, à Paris, véritable référence mondiale en matière d'innovation.

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Fort de ces acquis, le programme 2026 vise un changement d'échelle. Parmi les innovations majeures figure la caravane « Campus Startups », destinée à sensibiliser plus de 15 000 étudiants au statut d'étudiant entrepreneur à travers des formations pratiques et des rencontres inspirantes.

Une compétition de 500 startups est également prévue, avec à la clé un accompagnement renforcé, des opportunités de financement, de promotion et d'immersion internationale. Cette initiative réaffirme l'engagement du gouvernement à bâtir un écosystème dynamique, capable de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs et de soutenir durablement la transformation économique du pays.