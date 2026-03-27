Afrique: L'OMC se félicite des avancées de l'Éthiopie vers son adhésion

26 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie ainsi que son engagement constant dans le processus d'adhésion à l'institution.

L'OMC se félicite des avancées de l'Éthiopie vers son adhésion.

S'exprimant lors de la 14e Conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, elle a mis en avant la détermination des pays candidats, malgré un contexte mondial complexe.

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Elle a rappelé que 22 économies sont actuellement engagées dans ce processus, certaines depuis plusieurs décennies.

« L'adhésion à l'OMC est un processus exigeant », a-t-elle souligné, rendant hommage à la résilience et à la persévérance des pays concernés.

Elle a particulièrement félicité l'Éthiopie et l'Ouzbékistan, notant l'accélération de leurs efforts et les progrès significatifs accomplis en vue d'une adhésion prochaine.

La directrice générale s'est dite optimiste quant à la finalisation de leur entrée au sein de l'organisation cette année, saluant au passage le rôle des présidents des groupes de travail, notamment ceux de la Corée du Sud et du Royaume-Uni, pour leur soutien continu.

L'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC est considérée comme une étape déterminante pour renforcer son intégration dans l'économie mondiale, avec des retombées attendues sur le commerce, les investissements et la poursuite des réformes économiques.

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