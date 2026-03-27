Sénégal: Dakar fixe ses objectifs à la Conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé

Des officiels sénégalais prennent part à la 14e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ouverte jeudi à Yaoundé au Cameroun avec l'objectif de défendre la règlementation sur les subventions à la pêche et de développer le commerce numérique, l'agriculture, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

"Cette conférence est importante pour le Senegal qui vient d'adopter une nouvelle stratégie de développement avec le référentiel Vision Senegal 2050. Nous espérons que cette vision sera accompagnée d'un environnement des affaires favorables et un commerce international favorable", a déclaré Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'exprimait en marge de l'ouverture de la 14e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce ouverte jeudi dans la capitale camerounaise.

Outre M. Ndiaye, la délégation sénégalaise est composée entre autres du directeur du commerce extérieur, de l'ambassadeur du Sénégal à Genève et son collègue établi à Yaoundé, ainsi que d'autres officiels et experts. A Yaoundé les officiels sénégalais misent sur des points stratégiques qui intéressent le pays, notamment les règles commerciales, le commerce électronique, l'agriculture, la facilitation de l'investissement entre autres secteurs de développement.

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"Les ministères sectoriels du Sénégal sont représentés dans leur majorité pour défendre les intérêts du Sénégal", a précisé Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce dit placer "de grands espoirs" dans cette rencontre internationale qui réunit des représentants de plus de 160 pays. "Nous pouvons l'appeler la Conférence ministérielle de l'espoir", a dit le chef de la délégation sénégalaise.

"Cette conférence constitue une opportunité de faire avancer les priorités nationales dans un contexte de recomposition du commerce mondial", a-t-il ajouté. La cérémonie d'ouverture de la 14e Conférence ministérielle de l'OMC a été marquée par des allocutions de haut niveau et le lancement des premières sessions ministérielles consacrées aux grandes orientations des négociations à venir.