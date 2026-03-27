Tunisie: OMC - Le pays plaide pour un système commercial multilatéral plus équitable

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a réaffirmé, le 25 mars courant à Yaoundé, l'engagement de la Tunisie en faveur d'un système commercial multilatéral juste et équitable, au service des objectifs de développement et répondant aux besoins des pays africains.

Il s'exprimait lors de la réunion des ministres africains du Commerce, tenue dans le cadre de la 14e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se déroule du 26 au 29 mars dans la capitale camerounaise. Dans ce contexte, il a réitéré l'attachement de la Tunisie à la concrétisation du principe du « traitement spécial » en faveur des pays en développement, appelant à aboutir, à l'issue de cette conférence, à des résultats concrets, notamment en matière de transfert de technologie et de rétablissement d'un mécanisme efficace de règlement des différends.

Il a, également, insisté sur la nécessité de réaliser des avancées tangibles dans la réforme des règles commerciales, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que de trouver une solution durable à la question du stockage public à des fins de sécurité alimentaire, afin de renforcer la capacité des pays africains à faire face aux crises alimentaires.

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Évoquant les défis auxquels sont confrontés les pays africains , notamment les tensions géopolitiques, l'insécurité alimentaire, les changements climatiques et la multiplication des mesures commerciales unilatérales, Abid a souligné l'importance d'une réforme de l'OMC qui reflète les aspirations du continent et consolide les principes d'équité, de transparence et de durabilité de la croissance au sein du système commercial multilatéral.

En marge des travaux, le ministre a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, dont le ministre camerounais du Commerce, qui préside la conférence. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et commerciale ainsi que sur les moyens de dynamiser les échanges de biens et de services.

Il a également rencontré des responsables d'organisations internationales, notamment la directrice exécutive du Centre du commerce international. Les échanges ont permis de réaffirmer la volonté commune de poursuivre les programmes de coopération en cours et d'élargir les domaines de collaboration, en vue de soutenir les efforts de la Tunisie dans les domaines des stratégies d'exportation, du commerce électronique, du commerce des services, ainsi que du renforcement de l'intégration commerciale et des partenariats à l'échelle africaine.

La Conférence ministérielle de l'OMC, qui réunit les ministres du Commerce et les délégations de 166 pays membres, se tient tous les deux ans. Elle constitue l'organe décisionnel suprême de l'organisation, où les décisions relatives au commerce international et au système commercial multilatéral sont adoptées par consensus.