Afrique: Patrice Motsepe annonce des mesures pour renforcer la crédibilité de l'arbitrage africain

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé, dimanche au Caire, "la mise en oeuvre d'une série de réformes et d'améliorations" des statuts et règlements de l'instance, destinées à "renforcer la confiance et la crédibilité" de l'arbitrage africain ainsi que de ses organes juridictionnels.

"La CAF met actuellement en oeuvre des réformes structurelles importantes afin de renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match ainsi que les instances juridictionnelles pour éviter la répétition des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.", a déclaré M. Motsepe lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la CAF.

Le président de la CAF a souligné que ces ajustements visent à "consolider l'intégrité et la crédibilité des arbitres africains et des organes disciplinaires, notamment le Jury disciplinaire et la Commission d'appel."

Il a indiqué que l'instance s'appuie "sur l'expertise de juristes spécialisés en droit du sport, en Afrique et à l'international, afin d'aligner ses textes sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance du football".

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Patrice Motsepe a également fait savoir que "la CAF travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour renforcer la formation continue des arbitres et des opérateurs VAR africains, en vue d'atteindre les standards les plus élevés au niveau international".

"Nous devons également poursuivre la professionnalisation de l'arbitrage africain et garantir une rémunération appropriée à ces acteurs essentiels du jeu", a-t-il relevé.

Il a, en outre, rappelé les progrès réalisés ces dernières années en matière de gouvernance, d'éthique et de transparence, mettant en avant "une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et des comportements inappropriés".

Concernant les incidents enregistrés lors de la finale de la CAN 2025, le président de la CAF a précisé que le dossier est actuellement examiné par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale le 18 janvier dernier à Rabat, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après l'obtention d'un penalty dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0.

Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain. Le penalty de Brahim Diaz a été arrêté, avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

Le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

La Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS, afin d'obtenir l'annulation de la décision.

"En attendant, la CAF poursuit ses efforts pour assurer le bon déroulement de ses compétitions en cours, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, ainsi que l'accompagnement des sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet)", a souligné Patrice Motsepe.

"Nous sommes convaincus que les nations africaines engagées à la Coupe du monde 2026 représenteront dignement le continent", a-t-il dit.