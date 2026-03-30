Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La Cour constitutionnelle confirme la réélection de Denis Sassou N'Guesso

29 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le juge constitutionnel a rendu publics, le 28 mars à Brazzaville, les résultats définitifs de l'élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars, confirmant ainsi la réélection du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, avec 94, 90 % des suffrages exprimés.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a opéré quelques ajustements et redressements nécessaires. Ainsi, le nombre d'inscrits est passé de 3 167 909 comme précédemment annoncé par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, à 3 155 751, selon les résultats définitifs, pour 2 681 921 votants au lieu de 2 681 587. Le nombre de bulletins nuls est estimé à 37 578 pour des suffrages exprimés de 2 644 343, soit un taux de participation de 84, 99% au lieu de 84,65%.

La publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle de mars 2026 a été précédée par l'examen du recours aux fins d'annulation introduit le 20 mars dernier par le candidat indépendant Uphrem Dave Mafoula, en contestation des résultats provisoires. « Le juge électoral s'est déclaré compétent et a jugé recevable la requête du candidat Uphrem Dave Mafoula. Après examen du dossier, la Cour constitutionnelle a relevé qu'en l'absence des preuves directes et décisives, les irrégularités alléguées n'étaient pas avérées. Par conséquent, le recours du candidat Uphrem Dave Mafoula a été rejeté », a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki.

Ainsi, les résultats définitifs du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026, se présentent comme suit :

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Electeurs inscrits : 3 155 751 ; votants : 2 681 921 ; bulletins nuls : 37 578 ; suffrages exprimés : 2 644 343 ; taux de participation : 84, 99%.

Ont obtenu

1-Denis Sassou N'Guesso : 2 509 456 voix, soit 94, 90% ;

2-Mabio Mavoungou-Zinga : 37 141 voix, soit 1, 40% des suffrages exprimés ;

3-Uphrem Dave Mafoula : 27 254 voix, soit 1, 03% ;

4-Melaine Destin Gavet Elengo : 23 060 voix, soit 0, 87% ;

5-Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou : 22 744 voix, soit 0, 86% ;

6-Vivien Romain Manangou : 15 994 voix, soit 0, 61% ;

7-Anguios Nganguia Engambé : 8 694 voix, soit 0, 33% des suffrages exprimés.

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