Congo-Brazzaville: Election présidentielle dans la Bouenza - Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou satisfaite du vote féminin

Après la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, a séjourné le 22 mars dans les villages Soulou, Kolo et Mouyondzi, département de la Bouenza. Elle a saisi l'occasion pour remercier et féliciter les femmes de ces localités qui ont participé massivement au scrutin présidentiel.

En sillonnant les villages de la Bouenza lors de la campagne électorale, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou plaidait pour un vote massif des femmes.

C'est ainsi qu'elle a tenu à féliciter ces femmes qui ont respecté les consignes en optant pour un vote en faveur du candidat Denis Sassou N'Guesso. Pour elle, les femmes de ces villages ont fait un choix honorable en votant le candidat de la majorité présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.

Aussi, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou a loué leur participation responsable au processus électoral. Le vote féminin, a-t-elle dit, a connu un engouement important.

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Par ailleurs, échangeant avec les femmes de Mouyondzi, elle a remis une enveloppe de 300 000 FCFA aux membres de l'association Moukietou en vue du démarrage de leur premier projet agricole. A cet effet, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme les a exhortées à plus d'ardeur et de travail pour une meilleure prise en charge.