Afrique: La CAF engage des réformes pour renforcer la crédibilité de l'arbitrage africain

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, dimanche, la mise en oeuvre d'une série de réformes et d'améliorations de ses statuts et règlements, destinées à renforcer la confiance et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances juridictionnelles de l'organisation, notamment le jury disciplinaire et la commission d'Appel.

Ces mesures visent également à prévenir la répétition des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc 2025), indique la CAF dans un communiqué. « La CAF poursuivra sa politique consistant à désigner, au sein du Jury disciplinaire et de la Commission d'Appel, des juges et avocats africains parmi les plus expérimentés et respectés. Ces nominations sont effectuées par le Comité Exécutif de la CAF ainsi que par l'Assemblée Générale Ordinaire, sur la base des candidatures proposées par les 54 Associations membres et les Unions zonales », précise la même source.

Elle a aussi souligné que l'indépendance et l'impartialité de ses organes juridictionnels demeurent des principes fondamentaux.

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Cité dans le communiqué, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a affirmé que l'instance « met actuellement en œuvre des réformes structurelles importantes de ses Statuts et Règlements afin de renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match ainsi que les instances juridictionnelles de la CAF. Ces ajustements permettront également d'éviter que les incidents inacceptables observés lors de Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ne se reproduisent ».

Et d'ajouter que la CAF s'est appuyée sur l'expertise de juristes spécialisés en droit du sport, tant en Afrique qu'à l'international, afin de garantir l'alignement de ses textes sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance du football, sur et en dehors du terrain.