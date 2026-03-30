Afrique: El Alamein accueille les 33es Assemblées annuelles d'Afreximbank en juin prochain

Face aux turbulences géopolitiques mondiales, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) mise sur l'industrialisation et le commerce intra-africain. L'institution a annoncé, ce 27 mars 2026, la tenue de ses prochaines assises en Égypte pour définir les contours d'une résilience continentale accrue.

La ville d’El Alamein, en Égypte, deviendra le centre névralgique de la finance et de l'économie africaine du 21 au 24 juin 2026. Afreximbank y organisera ses 33es Assemblées annuelles (AAM2026) sous une thématique centrale : « Commerce intra-africain et industrialisation : la voie vers la souveraineté économique ». Ce choix souligne l'urgence pour les nations du continent de mobiliser leurs capacités internes et de structurer des chaînes de valeur régionales solides.

L'événement rassemblera un panel prestigieux de chefs d’État, de dirigeants du secteur privé, de décideurs politiques et de partenaires internationaux. L'objectif est clair : identifier des projets concrets pour transformer la structure commerciale de l'Afrique dans un environnement mondial marqué par le protectionnisme et l'instabilité des alliances.

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Pour le Dr George Elombi, Président d’Afreximbank, la phase actuelle exige un changement de paradigme. Il préconise de donner la priorité à la transformation locale des marchandises pour optimiser l'accord de libre-échange. « Nous devons nous affranchir du commerce des matières premières, accroître les investissements dans la transformation (...) et consommer nos propres produits », a-t-il affirmé, appelant les Africains à trouver en eux-mêmes les solutions à leurs défis.

S.E. M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d’Égypte, a réitéré l'engagement de son pays à soutenir cette dynamique. Selon lui, le choix d'El Alamein témoigne de la volonté de l'Égypte de servir de moteur à l'intégration régionale et à la transformation économique à long terme du continent.

Au-delà des discours, l’AAM2026 se veut une plateforme opérationnelle. Les délégués auront l'opportunité de nouer des partenariats stratégiques, d'accéder à des capitaux et de structurer des projets bancables. En réunissant une grande diversité d'acteurs, ces assemblées visent à accélérer la vision d'une Afrique intégrée, industrialisée et pleinement souveraine sur le plan économique.