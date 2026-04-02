La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert ce mercredi 1er avril à Kinshasa les travaux de la troisième édition du Forum économique RDC-Angola. Placée sous le signe de l'efficacité, cette rencontre vise à transformer les ambitions de coopération bilatérale en actions concrètes pour le développement du commerce transfrontalier.

Pour la cheffe du Gouvernement congolais, ce troisième rendez-vous doit marquer un tournant décisif dans les relations économiques entre Kinshasa et Luanda. « Nous devons passer des engagements aux actions opérationnelles et des ambitions aux résultats mesurables », a martelé Judith Suminwa Tuluka lors de son allocution d'ouverture.

Trois piliers pour booster les échanges

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Organisé par les ministères de l'Économie des deux pays, le forum s'articule autour de trois axes stratégiques :

Facilitation financière : simplifier les transactions pour dynamiser le commerce.

Lutte contre la contrebande : sécuriser et formaliser les circuits économiques transfrontaliers.

Corridor Dilolo-Lobito : développer cet axe infrastructurel majeur pour l'intégration sous-régionale.

S'appuyant sur la symbolique traditionnelle "Dikenga dia Kongo", la Première ministre a insisté sur la responsabilité des dirigeants actuels envers les générations futures, inscrivant cette dynamique dans le cadre plus large de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Des opportunités de chaînes de valeur régionales

Le vice-Premier ministre en charge de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, a souligné le potentiel inexploité dans des secteurs clés tels que les hydrocarbures, la pêche, l'agriculture et l'énergie. Selon lui, le forum doit servir de plateforme pour créer des partenariats "B2B" (Business to Business) générateurs d'emplois et de valeur ajoutée.

De son côté, le ministre angolais de l'Économie, José de Lima Massano, a réitéré l'engagement de son pays à bâtir un partenariat mutuellement bénéfique, mettant l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d'investissements de part et d'autre de la frontière.

Après deux éditions consacrées au dialogue, cette troisième rencontre se fixe pour objectif de consolider durablement l'intégration économique entre les deux géants d'Afrique centrale.