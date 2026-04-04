Afrique: Le mauritanien Zeine Ould Zeidane, la grosse recrue du Fonds monétaire international au poste de directeur du département Afrique

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Zeine Zeidane
29 Mars 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Ismael AÏDARA

Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), vient de s'attacher les services d'une grosse « timbale ». Le chevronné financier et ancien premier ministre mauritanien, Zeine Ould Zeidane est promu nouveau directeur du département Afrique. Un homme des dossiers délicats, il pilotera l'ambitieux et très stratégique portefeuille des grands projets de l'institution financière internationale en faveur du continent africain.

Le technocrate mauritanien, ancien gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et ex-premier ministre, Zeine Ould Zeidane prend du galon en devenant le tout nouveau patron du cockpit du département Afrique du FMI. Zeidane qui accumule une vingtaine d'années d'expérience dans la formulation des politiques macroéconomiques et la coopération économique internationale. Un profil pointu qui résume la fonction qu'il assumera à compter du 1er mai 2026, date du départ de son prédécesseur éthiopien, M. Abebe Aemro Selassie.

Un technocrate- manager audacieux et compétent

«J'ai fait part au conseil d'administration de mon intention de nommer M. Zeine Zeidane au poste de directeur du département Afrique », a déclaré Mme Georgieva. « Zeine mettra sa connaissance approfondie de l'institution, son sens du discernement et sa grande expérience en élaboration des politiques au service du département Afrique, qui continue de répondre à la demande croissante des pays subsahariens de conseils stratégiques, de financements et de développement des capacités sur mesure».

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Zeidane, titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées et d'un diplôme de troisième cycle en macroéconomie de l'Université de Nice occupait avant sa nouvelle nomination le stratégique poste de directeur adjoint au sein du département Moyen-Orient et Asie centrale (MCD), où il supervise les relations entre le FMI et les principaux pays du Golfe.

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