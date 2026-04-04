Dakar — La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a annoncé, vendredi 3 avril, la nomination du Mauritanien Zeine Zeidane au poste de directeur du département Afrique de ladite institution financière internationale.

M. Zeidane succèdera à Abebe Aemro Selassie, dont le départ à la retraite du FMI est prévu le 1ermai 2026, selon le site d'information de l'organisation.

"J'ai fait part au conseil d'administration de mon intention de nommer M. Zeine Zeidane au poste de directeur du département Afrique", a déclaré Mme Georgieva.

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"M. Zeidane mettra sa connaissance approfondie de l'institution, son sens du discernement et sa grande expérience en élaboration des politiques au service du département Afrique, qui continue de répondre à la demande croissante des pays subsahariens de conseils stratégiques, de financements et de développement des capacités sur mesure", rapporte un communiqué du FMI posté sur son site Internet, citant la directrice générale de l'institution.

Zeine Zeidane, ancien Premier ministre de la Mauritanie, a une expérience de plus de vingt ans dans la formulation des politiques macroéconomiques et la coopération économique internationale, selon le FMI.

Il est actuellement directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international.

Zeine Zeidane a été directeur adjoint du département Afrique. À ce poste, il a joué un rôle de premier plan dans la définition des politiques du FMI visant à mieux répondre aux besoins de l'Afrique subsaharienne, notamment dans le contexte des réformes des politiques de prêts concessionnels.

Le nouveau directeur du département Afrique du Fonds monétaire international a exercé les fonctions de gouverneur de la banque centrale de son pays et de conseiller économique du président mauritanien. Il a travaillé à la Banque mondiale et dans le secteur bancaire commercial.

M. Zeidane est titulaire d'un doctorat de mathématiques appliquées et d'un diplôme de troisième cycle de macroéconomie.