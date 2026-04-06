Afrique: Les Africa T-Awards récompensent à Dakar des projets innovants en matière de digitalisation

Dakar — Les Africa T-Awards, une initiative panafricaine qui vise à promouvoir une "digitalisation responsable et sécurisée" au service des usagers en Afrique, ont récompensé samedi à Dakar une vingtaine de projets innovants dans le domaine du numérique, a constaté l'APS.

"Sur le continent nous avons beaucoup d'initiatives de digitalisation qui sont portées par les États ou des organisations privées. Mais malheureusement la dimension sécurité est souvent oubliée. Ce qui fait qu'en cas de cyber-attaque les gens cherchent (...) à régler ces problèmes", a déclaré, samedi, Sidy Mactar Aïdara, coordonnateur et initiateur des Africa T-Awards.

M. Aïdara s'exprimait lors d'une soirée de gala consacrée à la remise des distinctions à des structures africaines. L'Agence nationale pour d'identification (NIDA) du Rwanda a remporté le Grand prix sur la sécurité intérieure et digitale. D'autres structures publiques et privées ont été distinguées.

"Les Etats africains devraient, dans la phase de planification de ces initiatives, y intégrer tout ce qui sécurité pour garantir la résilience", a préconisé Sidy Mactar Aïdara.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'en croire, ce manque de planification et d'anticipation des systèmes informatisés exposent les pays à des conséquences, notamment dans la gestion des données personnelles.

"Au-delà des trophées, l'objectif est de faire en sorte que nos organisations en Afrique puissent pouvoir, à travers le cadre que les Africa T-Awards offrent (...) avoir des collaborations entre des structures étatiques ou d'organisations privées en Afrique. C'est ce qu'on appelle la cyber-diplomatie", a-t-il expliqué.

Le vice-président du jury, Alioune Badara Diop, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, a salué la portée de cet évènement qui "marque un tournant dans l'histoire de la transformation numérique africaine".

"Le talent africain en manière de cyber-sécurité et de digitalisation responsable est immense (...) il existe sur le continent, des hommes, des femmes, des startups, des organisations qui travaillent chaque jour (...)pour bâtir un numérique digne de confiance", a dit l'ancien secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal sous Macky Sall (2012-2024).

M. Diop a assuré que le jury a veillé à évaluer chaque dossier avec "rigueur" en se basant sur des critères de sécurité, de résilience numérique, de protection des données personnelles, d'impact concret pour les usagers, d'innovation et de durabilité.

Il est d'avis que "ces critères sont le reflet d'une philosophie, celle de 'security by design et du privacy by design' qui doit désormais guider toute initiative numérique sur notre continent"

Le vice-président du jury considère que les Africa T-Awards récompensent les meilleures pratiques africaines en matière d'innovation technologique.

"Les Africa T-Awards ne sont pas une compétition ordinaire. Ils sont un acte de foi dans l'avenir numérique de l'Afrique. Ils affirment haut et fort que l'innovation technologique et la responsabilité numérique ne s'opposent, elles se renforcent mutuellement", a signalé M. Diop.

Les Africa T-Awards témoignent également "l'ambition et la rigueur des pays africains alliant modernité et protection des initiatives technologiques".

Ces distinctions envoient "un message à l'ensemble du continent : la sécurité numérique n'est pas un luxe réservé aux nations riches, c'est un droit pour chaque citoyen africain et une responsabilité pour chacun", a-t-il estimé.

Pour Alioune Badara Diop les lauréats doivent inspirer les États, les entreprises, les jeunes développeurs et ingénieurs africains.

Jonas Demba, conseiller technique au ministère de la Fonction publique du Sénégal, a magnifié cet événement qui consacre "l'excellence, l'innovation et l'engagement en faveur d'une transformation digitale responsable sur le continent africain".

Il a évoqué le caractère "révolutionnaire" de la transformation numérique des administrations et de des institutions pour les pays africains.

"La transformation numérique nous oblige à repenser en profondeur le fonctionnement de l'État, à revisiter nos modèles d'organisation et à redéfinir la manière dont nous concevons et délivrons le service public", a-t-il indiqué.

Outre le Rwanda, la République du Congo, avec son Guichet unique des opérations transfrontalières (GUOT), un instrument de facilitation du commerce extérieur congolais, le Burkina Faso avec sa Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité ont aussi été primés.

L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés (ANRTPS) de la République islamique de la Mauritanie a été récompensée pour ces "efforts et avancées" dans le domaine de la digitalisation.

Le Bénin s'est distingué dans la catégorie "projet étatique" pour son programme de digitalisation dénommé Wuri. L'administration des Douanes malgache et celle de la Côte d'Ivoire font également partie des lauréats.

Des initiatives digitales de la Présidence sénégalaise, de la Primature, de l'Assemblée nationale sénégalaise, du ministère de la Fonction publique, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et du ministère de la Justice ont également été primées.