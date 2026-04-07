Afrique: Le Mauritanien Zeine Ould Zeidane va prendre la direction du département Afrique du FMI

Le Mauritanien Zeine Ould Zeidane prendra la direction du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI) le 1er mai 2026. Il va succéder à Abebe Aemro Selassie, qui occupait cette fonction depuis 2016. « Je suis sûre qu'il saura diriger le département Afrique avec succès et conviction », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Zeine Ould Zeidane a rejoint le FMI en 2012. Il occupait le poste de directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale, où il supervisait les relations avec les pays du Golfe. Un poste stratégique où le Mauritanien a notamment contribué à ouvrir le bureau régional à Riyad, en Arabie saoudite.

C'est donc une personnalité rompue au FMI. Avant de prendre son poste au Moyen-Orient, Zeine Ould Zeidane était l'adjoint du département Afrique du Fonds. Au sein de l'institution, celui qui va prendre la direction du département Afrique est décrit comme ayant un « un bon relationnel » et riche « carnet d'adresses du continent ». Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, note son « calme » et sa « pondération » qui « se sont révélés particulièrement efficaces pour résoudre des problèmes difficiles et délicats ».

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Dans l'institution, le sexagénaire a notamment dirigé des travaux relatifs à la politique de gouvernance. Pendant la pandémie de Covid-19, il travaillait à mieux répondre aux besoins du continent, alors que de nombreux États faisaient face au défi de la dette. Avant de rejoindre le FMI, cet économiste titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées ainsi que d'un DEA en macroéconomie de l'université de Nice, a occupé de hautes fonctions en Mauritanie.

Conseiller économique du président Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, gouverneur de la banque centrale mauritanienne, Zeine Ould Zeidane fut nommé Premier ministre, en 2007, par le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. À la Primature, il s'est distingué, lors de son année d'exercice, par les mesures d'économie prises pour assainir les finances du pays.