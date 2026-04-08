Sénégal: Le président de la CAF Patrice Motsepe reçu mercredi par Bassirou Diomaye Faye

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, sera reçu en audience, ce mercredi à 17h au Palais de la République, par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appris l'APS d'un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), reçu mardi.

M. Motsepe animera, le même jour à Dakar, une conférence de presse prévue à 17h30 GMT, selon un autre communiqué de l'Instance en charge du football africain.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Patrice Motsepe effectuera également une visite de l'Île de Gorée.

Le président de la CAF sera accompagné du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, de dirigeants du football sénégalais ainsi que du secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu, précise la même source.

Lire l'article original sur APS.

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