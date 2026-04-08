Afrique: Attendu au Sénégal sous fond de tensions post CAN 2025 - Patrice Motsepe active la carte diplomatique à Dakar

Plus d'une semaine après avoir annoncé une visite au Sénégal, Patrice Motsepe, est attendu, ce mercredi 8 avril 2026, à Dakar, dans le cadre de sa Tournée sous-régionale et du Maroc. Pour cette étape de Dakar, le président de la Confédération africaine de football (CAF) devrait rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall avec le seul but, d'«apaiser les vives tensions» depuis l'attribution du titre de champion d'Afrique 2025 au Maroc par le Jury d'appel de la CAF. Cette visite se heurte au refus de certains Sénégalais qui ont, d'ores et déjà, lui ont déclaré persona non grata.

Annoncée le 29 mars dernier lors de la réunion du Comité exécutif, de la Confédération africaine de football au Caire, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar, ce mercredi 8 avril 2026, dans le cadre d'une tournée sous régionale qui devrait également le mener au Maroc.

Ce périple de la Caf aura pour but d'apaiser la tension tendue qui plane dans le football africain depuis le retrait du trophée africain et son attribution du titre de champion d'Afrique 2025 au Maroc par le Jury d'appel de la CAF. Cette décision a créé une onde de choc dans le football africain et même mondial. Face à ce qu'il est qualifié comme une forfaiture, l'Etat du Sénégal et la Fédération sénégalaise de football avaient réclamé la volonté d'ouvrir une enquête internationale sur des soupçons de «corruption» liés à ce dossier. Un recours a également été déposé au niveau du tribunal arbitral international ( TAS). Face à cette tension, le président Patrice Motsepe avait annoncé son intention de «privilégier le dialogue» dans cet explosif dossier. L'étape dakaroise va-t-il lui permettre de trouver cette «issue apaisée» ? Rien n'est moins sûr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autant que depuis l'annonce de sa venue des voix s'élèvent pour afficher leur scepticisme et s'opposer à la venue du patron du football africain en le déclarant persona non grata. D'autres n'ont pas manquer de d'appeler à une manifestation pacifique dans le but de manifester le mécontentement des Sénégalais par rapport aux nombreuses décisions défavorables au Sénégal. Mais aussi pour s'offusquer contre la détention des supporters sénégalais condamnés au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations le 18 janvier dernier.

Mbaye Jacques Diop, administrateur des plateformes club des experts sportifs et globe sports émet sur la même onde. «Le président de la CAF arrive avec son sourire de circonstance. Mais les Sénégalais sont encore sous le choc de la décision de la Confédération africaine qui a annulé le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Donc c'est comme s'il venait de dire « tout va bien les amis, oubliez ça ». Je pense qu'aujourd'hui, Patrice Motsepé, il faut lui dire, lui faire savoir que rien ne va. Les Sénégalais sont en colère et en justice parce qu'ils ont l'impression que la CAF a été très injuste envers eux. Et ça c'est tout à fait normal que Motsepe est là pour calmer les gens et pour protéger les intérêts de la CAF. Les Sénégalais auraient même dû organiser une manifestation pacifique lors de la visite pour dénoncer la corruption qui existe au niveau de la CAF. En tout cas, cette forfaiture qui existe au niveau de la CAF, cette mal gouvernance-là, pour montrer à Motsepe et à Infantino que la CAF aujourd'hui est mal gérée », martéle t-il sur les ondes de la RFM avant de temporiser.

« C'est vrai que la décision a été controversée. Mais il faut reconnaître que cette rencontre-là aujourd'hui c'est aussi une rencontre de haut niveau pour la Fédération sénégalaise de football. Pour lui dire au président de la CAF, les yeux dans les yeux, voici la mal gouvernance ».

Un entrevue avec le président Diomaye Faye programmé

Selon le programme dévoilé par la FSF, l'arrivée de Patrice Motsepe est prévue à l'aube. Au programme de cette visite, un petit-déjeuner de travail entre les présidents de la CAF et le Président Abdoulaye Fall de la Fédération Sénégalaise de Football ouvrira les activités officielles, avant une visite du nouveau siège de la fédération. Le président Motsepe se rendra ensuite sur l'île de Gorée, site historique emblématique, où un déjeuner lui sera offert. Le patron du football africain regagnera Dakar, avec une audience prévue avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.