Sénégal: Dakar accueille Patrice Motsepe - La FSF dévoile un agenda chargé pour la visite du président de la CAF

La Fédération sénégalaise de football a rendu public le programme officiel de la visite à Dakar du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Une visite stratégique, inscrite dans un contexte de tensions récentes autour du football africain, mais aussi tournée vers le renforcement de la coopération entre l'instance continentale et le Sénégal.

Un accueil officiel dès l'aube

Selon le document de la FSF, l'arrivée de Patrice Motsepe est prévue très tôt, avec un accueil officiel assuré par les autorités du football sénégalais, notamment le président de la FSF, Abdoulaye Fall, entouré de plusieurs vice-présidents et responsables administratifs.

Quelques heures plus tard, une seconde séquence protocolaire est prévue pour accueillir le secrétaire général de la CAF, en présence des cadres de la fédération.

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Une journée rythmée entre réunions et visites

L'agenda de la visite s'annonce particulièrement dense. Il prévoit notamment :

Un petit-déjeuner de travail entre les présidents de la CAF et de la FSF

Une visite du nouveau siège de la fédération

Un déplacement sur l'île de Gorée, symbole du patrimoine sénégalais

Un déjeuner officiel offert par la FSF

La délégation effectuera ensuite un retour sur Dakar en milieu d'après-midi.

Une audience présidentielle en ligne de mire

Moment fort de cette visite : une audience prévue (et encore à confirmer selon la FSF) avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de renforcer les liens institutionnels entre la CAF et les autorités sénégalaises.

Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par des discussions autour du développement du football africain, mais aussi par les tensions liées à la CAN 2025, qui ont suscité de vives réactions au Sénégal.

Un enjeu diplomatique et sportif

Au-delà du protocole, cette visite revêt une dimension diplomatique importante. Elle vise à consolider les relations entre la CAF et un pays considéré comme un acteur majeur du football africain, tout en apaisant les différends récents.

En multipliant les rencontres avec les autorités sportives et politiques, Patrice Motsepe entend ainsi poser les bases d'une collaboration renforcée, axée sur le développement des infrastructures, des compétitions et de la gouvernance du football sur le continent.

Un déplacement très attendu donc, qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre la CAF et le Sénégal.