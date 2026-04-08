Bénin: Présidentielle - Le fief de Paul Hounkpè, candidat des FCBE, face à la désunion de l'opposition

Au Bénin, la campagne se poursuit avant la présidentielle de ce dimanche 12 avril. Elle se termine vendredi à minuit. Les deux candidats continuent leurs déplacements à l'intérieur du pays : celui du pouvoir, Romuald Wadagni, et celui des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Paul Hounkpè, qui représentent une opposition modérée. Les FCBE vont à l'élection sans le soutien du principal parti d'opposition, les Démocrates, qui ne peut y prendre part. RFI est allée à la rencontre des militants FCBE dans le fief de Paul Hounkpè, à Lobogo, dans la commune de Bopa, dont il a été maire.

Paul Hounkpè et son co-listier apparaissent en grand format sur le mur de la pièce. Devant, il y a une poignée de sièges en plastique et de militants, dont Émile. « S'il prend le pouvoir, ceux qui sont présents vont le faire sortir et les choses seront moins chères pour nous et nous serons libres. »

Jean Hounzavi vante les qualités d'un « grand frère » qui a oeuvré pour la commune. Lui-même est membre des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) depuis des années, avant même la scission qui a donné naissance au parti Les Démocrates. Il appelle ceux qui n'ont pas de candidat en lice à se rallier au duo FCBE. « Normalement, nous pouvons avoir plusieurs candidats, mais malheureusement, nous avons deux, ce qui n'est pas bon. Le boycott ne dit rien. Sinon, si nous boycottons les élections, ce n'est pas bien. Le candidat de la mouvance va encore gagner les élections, si nous boycottons les élections. »

« Les vrais opposants actuels, c'est les FCBE »

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Les militants regrettent que les discussions entre les Démocrates et les FCBE avant les élections n'aient rien donné. Christian, taxi-moto, casquette en faveur de Paul Hounkpè sur la tête, reconnait que les voix Démocrates seront cruciales dimanche... tout en rejetant les critiques contre son candidat. « Les vrais opposants actuels, c'est les FCBE parce qu'il n'y en a pas trois candidats qui vont à l'élection. C'est deux candidats. Les démocrates, eux, n'existent plus. »

Malgré un accord de gouvernance, les FCBE n'ont pas obtenu de sièges aux dernières législatives. Plusieurs figures des Démocrates, depuis exclus du parti, ont récemment rejoint le camp de Romuald Wadagni.