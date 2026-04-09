Dakar — La mission d'observation électorale de la Commission de l'Union africaine (MOEUA), conduite par l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya, est arrivée à Cotonou en perspective de l'élection présidentielle béninoise de dimanche, a-t-on appris de source officielle.

La mission d'observation électorale déployée à l'invitation du chef de l'Etat sortant du Bénin, Patrice Talon, est composé de 25 observateurs de court terme issus de 18 Etats membres de l'Union africaine, souligne l'organisation panafricaine dans une déclaration rendue publique.

L'Union africaine fait observer que la composition de la mission d'observation reflète la diversité géographique, linguistique et de genre du continent.

"La délégation comprend notamment des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des responsables d'organes de gestion des élections, des membres des organisations de la société civile africaine, des experts électoraux, des spécialistes des droits de l'homme, des universitaires, ainsi que des experts en genre et en médias", fait-t-elle savoir.

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Pendant son séjour qui se poursuivra jusqu'au 16 avril 2026, la Mission aura des échanges avec les responsables des institutions impliqués dans le processus électoral, des organes de gestion des élections, des partis politiques, les candidats, les médias, les organisations de la société civile, les représentants de la communauté internationale ainsi que les autres missions d'observation électorales déployées pour suivre l'élection présidentielle du 12 avril 2026.

Cette mission de l'Union africaine publiera une Déclaration préliminaire présentant ses principales observations et son évaluation globale du déroulement du scrutin lors d'une conférence de presse qui se tiendra le 14 avril 2026.

Un rapport final et détaillé sera rendu public dans les deux mois suivant l'annonce des résultats définitifs et sera disponible sur le site internet de la Commission de l'Union africaine, indique la même source.

Au total, 7 897 287 Béninois inscrits sur les listes électorales sont attendus aux urnes dimanche pour élire un nouveau président de la République parmi deux candidats.

L'actuel ministre des Finances, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, et Paul Hounkpè du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition) briguent la magistrature suprême.

Le président sortant, dont le mandat va s'achever le 23 mai prochain, ne participe pas à l'élection présidentielle du 12 avril après avoir effectué deux mandats successifs à la tête du pays comme le stipule la Constitution du Bénin.

La campagne électorale entamée le 27 mars dernier va prendre fin samedi.

La candidature de Renaud Agbodjo, du parti Les Démocrates, présenté comme la principale formation de l'opposition a été invalidée par la Cour constitutionnelle.